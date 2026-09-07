CABA comenzó a formar a los agentes del nuevo Servicio Penitenciario y avanza con la construcción de una alcaidía

Los primeros 120 aspirantes comenzaron la etapa formativa para convertirse en oficiales penitenciarios. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, habló durante el acto y apuntó contra quienes cometen ilícitos en el distrito: "Mal día para los delincuentes".

La Ciudad de Buenos Aire s comenzó a formar a los primeros agentes del Servicio Penitenciario porteño . La nueva fuerza custodiará a los detenidos alojados en las alcaidías del distrito e integrarán el sistema de seguridad local.

Se trata de unos 120 aspirantes, que comenzaron la etapa formativa en busca de integrar el “Servicio Penitenciario y de Reintegración Social de la Ciudad” , creado a fines del año pasado con el apoyo unánime de los bloques que componen la Legislatura porteña.

La instrucción la lleva adelante el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) . Allí, cursarán la Tecnicatura Superior en Seguridad y Tratamiento Penitenciario para recibirse como oficial penitenciario.

Esta es una nueva etapa en la puesta en marcha del Servicio Penitenciario porteño. Desde el GCBA señalan que es un nuevo avance en materia de seguridad pública y autonomía de la Ciudad, dos de los ejes centrales de la gestión del jefe de Gobierno, Jorge Macri.

En el acto de comienzo de clases en el ISSP lo acompañaron el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; los ministros de Seguridad y de Justicia, Horacio Giménez y Gabino Tapia; los secretario de Seguridad y de Justicia, Maximiliano Piñeiro y Francisco Quintana, y el fiscal general de la Ciudad, Martín López Zavaleta.

“Mal día para los delincuentes. Cada uno de los agentes del Nuevo Servicio Penitenciario en la Ciudad tendrá en sus manos la responsabilidad de que los delincuentes estén donde corresponde: tras las rejas. Son una amenaza para la sociedad y no vamos a permitir que les arruinen la vida a los porteños de bien. Ley y orden”, afirmó Macri.

En qué consiste la formación de los agentes penitenciarios de CABA

Los ingresantes son hombres y mujeres de entre 18 y 29 años. Para postularse debieron tener secundario completo y superar todas las etapas del proceso de selección y admisión. En el ISSP también se forman los agentes de la Policía de la Ciudad y del Cuerpo de Bomberos.

La instrucción consiste en un primer año de cursada con régimen de internado que permitirá a los cadetes egresar como “oficiales penitenciarios” y luego un segundo año en el que cursarán una vez por semana para culminar la tecnicatura.

La tecnicatura brinda una formación integral para el desempeño profesional de los futuros agentes. Combina conocimientos teóricos y herramientas prácticas vinculadas con la seguridad, la custodia y la prevención y gestión de riesgos e incorpora contenidos sobre derechos humanos, mediación y resolución de conflictos, comunicación y desescalada, uso racional y proporcional de la fuerza y reintegración social, respeto por la dignidad y los derechos de las personas privadas de la libertad.

“Por primera vez en la historia la Ciudad va a poder custodiar a sus detenidos con una fuerza de seguridad penitenciaria profesional y moderna. Los agentes van a contar con herramientas tecnológicas y con la formación de calidad que brinda el Instituto Superior de Seguridad Pública, uno de los mejores de la región. El orden público y la tranquilidad de los porteños son una prioridad para esta gestión”, explicó el ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia.

El ministro de Justicia de CABA, Gabino Tapia, presente en el acto junto a Jorge Macri y los cadetes penitenciarios.

CABA avanza en la construcción de la nueva alcaidía central

La Legislatura porteña sancionó en noviembre de 2025 la ley 6.923, que estableció la creación del Servicio Penitenciario y de Reintegración Social. En el Gobierno porteño lo consideraron como "un hito en materia penitenciaria de la Ciudad" y un paso más hacia la autonomía total del distrito, que vendrá acompañado del traslado de presos del penal de Villa Devoto a Marcos Paz.

El nuevo sistema penitenciario porteño contará con una Alcaidía Central cuya construcción está en marcha en un predio en Villa Soldati, en el cruce de la avenida 27 de Febrero y la autopista Cámpora. El complejo, con una superficie total de 42 mil m2, tendrá capacidad para más de 500 personas y alojará a detenidos por orden de la Justicia local de la Ciudad.

Sus celdas estarán reforzadas y, en exteriores, habrá doble alambrado perimetral y sistema de videovigilancia con cámaras-sensores. Permitirá liberar espacios en comisarías y a los agentes de calle, reforzando el sistema de seguridad integral de la Ciudad de principio a fin.

Qué dicen las leyes de Servicio Penitenciario y de Ejecución de Pena

La ley 6923 de servicio penitenciario y la normativa 6.924 sobre ejecución de pena fueron promulgadas en enero pasado por Macri. La primera define al Servicio Penitenciario y de Reintegración Social como un organismo civil, desconcentrado, especializado, jerarquizado, auxiliar del Poder Judicial, dependiente de la Jefatura de Gobierno a través del Ministerio de Justicia, cuya función es tener a cargo la custodia, guarda, el trato y el tratamiento de personas privadas de la libertad, así como el tratamiento de las personas sometidas a ejecución de penas no privativas.

Uno de los aportes más resonantes del proyecto tiene que ver con el Plan de Vida, es decir, los compromisos y objetivos acordados con las personas detenidas para lograr su reincorporación a la sociedad. La iniciativa contempla el acceso a la educación, la salud, la capacitación laboral, y la vinculación social en el marco de las metas fijadas. Durante el proceso estarán acompañados por personal interdisciplinario.

En ese marco, además de garantizar el cumplimiento de la pena, el servicio penitenciario tiene como objetivo promover "procesos formativos que contribuyen a la materialización de los objetivos acordados en el plan de vida de las personas condenadas", permitiendo el acceso a la educación, la salud, la capacitación laboral, como así también facilitando la vinculación social, con el objetivo de reducir la reincidencia y la reiterancia delictiva.

La gestión del servicio, como también los establecimientos penitenciarios que la conforman, estarán dirigidos por personal civil. De acuerdo a la ley, sus funciones deberán basarse "en el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la educación, la salud, el deporte, la cultura y el desarrollo de recursos para materializar la finalidad de la ejecución de la pena".

La ley considera a la actividad del Servicio Penitenciario y de Reintegración como "un servicio esencial del Estado", por lo cual debe garantizarse la continuidad de sus funciones, lo que incluye "el orden, la seguridad institucional y la protección integral de las personas alojadas", como también del personal del Servicio y de la sociedad misma.

En cuanto a la Ley de Ejecución de la Pena, su aplicación permitirá a la Ciudad asumir por primera vez esa competencia plena. "Su finalidad principal es que el condenado comprenda la gravedad de sus actos, respete la ley y logre la reintegración social", afirmaron. La normativa introduce innovaciones que le reconocen a la víctima el derecho a la reparación por parte de quien haya cometido el delito.

"La Ejecución de la Pena, en todos sus regímenes y modalidades, tiene por finalidad lograr que, a partir de la sanción penal, toda persona condenada adquiera la capacidad de comprender y respetar la Ley, así como también la gravedad de sus actos, procurando su adecuada reintegración social, la reparación a la víctima y la protección de la sociedad frente al delito", reza la ley.

Su alcance aplica a las personas condenadas -se encuentren privadas de la libertad o no-, así como también a las personas con prisión preventiva (siempre que no se vulnere el principio de inocencia), que se encuentren bajo la jurisdicción de la justicia penal, contravencional y de faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También abarca a quienes se desempeñen en el Servicio Penitenciario y de Reintegración Social y a las personas alojadas dentro del Servicio.