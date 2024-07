Martín Yeza cruzó a Patricia Bullrich y rechazó su "desagradecimiento" e "ingratitud" con el PRO







El presidente de la asamblea del PRO apuntó nuevamente contra la ministra de Seguridad, quien insistió en una fusión con La Libertad Avanza (LLA).

Martín Yeza y una nueva crítica a Patricia Bullrich.

El presidente de la asamblea del PRO, Martín Yeza, volvió a criticar a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y la calificó de "ingrata y desagradecida" tras su intención de fusionar al espacio con La Libertad Avanza (LLA).

El exintendente de Pinamar, quien asumió la titularidad de la asamblea, acusó a la funcionaria de Javier Milei "de querer romper" el espacio amarillo.

"Para una organización que le dio tanto como es el PRO, que la puso en un lugar donde ella antes no había estado. Fue nuestra presidenta, fue nuestra candidata a presidenta, llevamos su boleta. Entonces, ahí es donde decís: ‘No me genera que sea una buena estrategia muy exitosa como para que nos generes respeto'", apuntó.

Y agregó: "Ahí es donde pienso que hay algo no solo de desagradecimiento, hay algo como de ingratitud que no me gusta, que a la vez casi que ni la juzgo porque entiendo que es una generación que están acostumbrados a ser como tiburones".

Las declaraciones de Yeza surgen después de un cambio en la cúpula de la fuerza: el expresidente Mauricio Macri relanzó el partido al asumir su presidencia y continúa la puja con Bullrich por la posible fusión con el espacio libertario. Mauricio Macri Martín Yeza.jpg Martín Yeza junto a Mauricio Macri. - Foto: Twitter @cristianritondo. Yeza a Bullrich: "Eso no se hace" Ante las intenciones públicas de Bullrich de mezclar al PRO con La Libertad Avanza, Yeza planteó: "Creo que eso no se hace". "Pato, dejáte de joder. Por qué no hacemos las cosas normales, no hace falta hacer eso, no hace falta tratar de romper un lugar que te dio tanto y que además es necesario para que el Gobierno le vaya bien", acotó en una declaración dirigida personalmente a la titular de la cartera de Seguridad. La acusó, además, de "querer romper el PRO" desde adentro. "Dio una nota en la que dijo que el PRO ya está absorbido por LLA. Eso no lo dice alguien que quiere lo mejor para ese partido", aseguró. Además, el exintendente de Pinamar afirmó que "no muchas personas se sienten inspiradas dentro del PRO luego de las palabras de Bullrich para votar por ella". Y concluyó: "Nosotros no somos agua tibia, nosotros nos jugamos a fondo por el cambio y por la libertad de la Argentina. Vamos por la decisión de cambiar la Argentina y lo estamos haciendo". Bullrich adelantó que hará campaña por el Gobierno en 2025 y diferenció a Milei de Mauricio Macri: "Javier va a fondo" Bullrich, por su parte, volvió a encender la polémica al afirmar que La Libertad Avanza ya absorbió a los votantes del PRO, adelantó que hará campaña por el Gobierno en 2025 y marcó diferencias sobre el presidente Javier Milei y el exmandatario Mauricio Macri: “Javier va a fondo”. Alejada de un importante sector del partido tras haber sido rechazada su propuesta de fusión con los libertarios, Bullrich continúa con sus cuestionamientos al ala macrista y no duda en expresar su desencanto con la posición tomada por la actual conducción del PRO. En esa oportunidad, la ministra volvió a polemizar con respecto a la postura independiente de la agrupación que lidera el expresidente y no dudó en asegurar que el votante que se referenciaba con las ideas republicanas hoy acompaña al Gobierno.