Diputado PRO apuntó contra el Gobierno por el destrato a Mauricio Macri en Tucumán: "Nos fuimos sorprendidos"

Macri no fue invitado a firmar el Pacto de Mayo, reservado para el presidente Milei y los gobernadores. Le tocó firmar el acta de los invitados, al igual que el resto de los 800 asistentes. Además, el lugar que le tocó fue a un costado, junto a Adolfo Rodríguez Saa, presidente durante 7 días a fines de 2001. Muy lejos de los primeros planos, donde sí estuvo la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Justamente, Yeza insinuó a la hermana del presidente como una de las responsables del maltrato. Karina ha sido señalada como una de las principales opositoras al acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO. "No lo digo por Milei, queda claro que no es el presidente. Pero a veces hay gente abajo que quiere ser más papista que el Papa y hacen estas cosas", afirmó en LN+. Después desligó a Santiago Caputo "Supongo que no tuvo nada que ver con eso porque entiendo que tiene otro trabajo".