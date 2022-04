El Gobierno acuerda adelantar paritarias pero demora medidas contra inflación

Al igual que la convocatoria del jueves pasado la reunión se desarrolló en Economía con la participación del dueño de casa, Martín Guzmán, y su jefa de Gabinete, Melina Mallamace, junto a los titulares de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Trabajo, Claudio Moroni; por la CGT estuvo el triunvirato integrado por Héctor Daer, Carlos Acuña y Moyano (su debut en esta instancia de las negociaciones), y por la UIA asistió su presidente, Daniel Funes de Rioja, el secretario, Miguel Ángel Rodríguez, el vicepresidente regional, Guillermo Moretti, y el economista Diego Coatz. Aunque había sido anunciado en la reunión previa ayer no hubo presencia de otras cámaras patronales. Ante la consulta de este diario, directivos de otras entidades confirmaron que ni siquiera fueron sondeados para participar de la charla de ayer.

El acuerdo firmado al cabo de la conversación incluyó un compromiso de las partes para anticipar “la apertura de negociación de aquellos convenios salariales que aún no han vencido o no se encuentran en la etapa de tratativas”. Se trata de una facultad que tienen, en la actualidad, las partes signatarias de un convenio colectivo pero que en el Ejecutivo suponen que cobrará más fuerza al estar plasmada en un documento como el firmado. No hubo mención a un eventual bono general a trabajadores del sector privado, una medida que desalientan, como informó este diario la semana pasada, los dirigentes de la CGT por entender que enturbia las discusiones paritarias.

Como segundo punto se abordó la dispersión de precios de los alimentos y otros productos de la canasta básica. “Tales dispersiones se registran tanto a nivel territorial como en diferentes formatos de comercialización. Ante tal situación, y de manera complementaria a las canastas de Precios Cuidados, los representantes gubernamentales informan que se está próximo a establecer una canasta de primera necesidad, integrada por entre 50 y 60 productos, que tengan un precio claro en los diferentes formatos de comercialización, el cual tendrá una amplia difusión”. Los funcionarios se comprometieron a dar a conocer esa canasta antes del viernes.

Al finalizar el texto los convocados se refirieron a un escenario de “tensiones significativas en la cadena de suministros, acceso a insumos claves, logística y abastecimiento energético a nivel internacional” por el conflicto bélico en Europa. Sobre este punto “las partes acuerdan conformar mesas de trabajo para diseñar e implementar las medidas tendientes para administrar las dificultades de la actual coyuntura, en particular en lo atinente al impacto en las pyme”.