El Gobierno ajusta y redefine los gabinetes: así se reorganizan cargos y unidades retributivas

La medida actualiza la asignación de unidades retributivas para autoridades superiores tras la reestructuración del Estado.

Se ajusta la asignación de unidades para la conformación de gabinetes de autoridades superiores.

El Gobierno dispuso una modificación en el régimen de asignación de unidades retributivas destinadas a la conformación de los gabinetes de las autoridades superiores de la Administración Pública Nacional , a través de la Decisión Administrativa 4/2026 , publicada este martes en el Boletín Oficial .

La norma introduce cambios en la Decisión Administrativa N° 7/2025 , con el objetivo de adecuar la asignación de unidades retributivas a la reestructuración realizada en la Administración Pública Nacional y a las variaciones registradas en las dotaciones de personal de las distintas jurisdicciones.

La medida sustituye el artículo 2° de la Decisión Administrativa N° 7/2025 y asigna unidades retributivas a las siguientes autoridades superiores: vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros, Secretarios de la Presidencia de la Nación , con excepción del Secretario de Inteligencia de Estado y t itulares de organismos desconcentrados y descentralizados con dependencia directa del Presidente de la Nación.

Estas unidades estarán destinadas a la integración de los respectivos gabinetes y se calcularán en equivalencia con las Unidades Retributivas del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) , homologado por el Decreto N° 2098/08 .

Asimismo, la decisión sustituye el artículo 7° del régimen vigente y establece que, al inicio de cada ejercicio presupuestario, la Secretaría de Transformación del Estado , fijará por resolución los rangos de dotación de personal -planta permanente, transitoria, contratados y personal de gabinete- correspondientes a cada jurisdicción.

Gabinete Milei La norma entra en efecto desde la fecha de su dictado, firmada por Adorni, Sturzenegger y Caputo.

En caso de que durante el ejercicio presupuestario se produzcan modificaciones significativas o transferencias de dotación entre jurisdicciones, deberán intervenir la Secretaría de Transformación del Estado y la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía, a fin de determinar el rango de dotación aplicable.

Cuáles son los criterios de asignación

El Anexo de la decisión administrativa fija los criterios generales para la asignación de unidades retributivas. En función de la jerarquía, se establece, entre otros valores:

Vicepresidente de la Nación : 10.000 unidades retributivas

: 10.000 unidades retributivas Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros, Secretarios de la Presidencia y titulares de organismos dependientes del Presidente : 10.000 unidades retributivas

: 10.000 unidades retributivas Secretarios : 5.000 unidades retributivas

: 5.000 unidades retributivas Subsecretarios: 3.000 unidades retributivas

Además, a los titulares de Ministerios, Secretarías de la Presidencia de la Nación y de la Jefatura de Gabinete de Ministros se les adicionará una cantidad variable de unidades retributivas según la dotación total de personal a su cargo, con rangos que van desde 40.000 hasta 145.000 unidades retributivas, dependiendo de la cantidad de agentes.

La decisión establece que estos valores serán adecuados anualmente junto con la distribución del Presupuesto General de la Administración Nacional.

La norma, que lleva las firmas del Jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, junto a Federico Sturzenegger y Luis Caputo, dispone que la medida entra en vigencia a partir de la fecha de su dictado.