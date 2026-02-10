Ghislaine Maxwell busca desligar a Trump del caso Epstein a cambio del indulto

La mujer cumple una condena de 20 años de prisión en una cárcel de baja seguridad en Tallahassee, Florida, por su implicación en el caso de tráfico sexual de menores.

Ghislaine Maxwell , quien cumple una condena de 20 años por su implicación en la red de tráfico sexual de menores encabezada por Jeffrey Epstein , se convirtió en una figura clave en la investigación.

Ayer, la mujer de 60 años tuvo un encuentro virtual con el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos , pero se negó a declarar , invocando la Quinta Enmienda de la Constitución del país, que protege a los acusados de declarar contra sí mismos.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue su sugerencia de que podría ofrecer información crucial sobre el caso a cambio de un indulto por parte del presidente Donald Trump . A continuación, conocé los detalles.

Durante la década de 1990 y principios de 2000, Trump y Epstein compartieron una relación cercana . Ambos formaban parte de la alta sociedad de Nueva York , y se los conocía por asistir a eventos exclusivos juntos, así como por sus intereses comunes en el mundo de los negocios .

El presidente de Estados Unidos llegó incluso a comentar en su momento que Epstein era un "tipo divertido" y que disfrutaba de su compañía.

Sin embargo, según Trump, su vínculo se terminó alrededor de 2004, después de que comenzaran a surgir sospechas sobre las actividades del pederasta.

Pero, los documentos desclasificados por el Departamento de Justicia revelan que su nombre aparece más de 6.000 veces en los registros. Esto incluye correos electrónicos, correspondencia personal y fotografías, en las que Epstein y otros miembros de su red mencionan al mandatario con frecuencia.

Uno de los correos electrónicos más comentados es un mensaje de 2011, en el que Epstein escribe a su entonces socia Ghislaine Maxwell: "Quiero que sepas que ese perro que no ha ladrado es Trump", en referencia a una víctima que pasó horas en la residencia de abusador en Manhattan, según lo señalado en el texto.

Este mensaje fue interpretado por algunos como una indicación de que el presidente estaba al tanto de la presencia de menores en las reuniones, aunque nunca se presentó evidencia que lo vincule directamente con los crímenes cometidos.

Trump, quien es conocido por no utilizar el e-mail, no tiene registró de ninguna conversación, desmintió las acusaciones y mantiene que cualquier mención a su persona es parte de una narrativa distorsionada.

Las nuevas acusaciones de abuso sexual que circulan en los archivos, algunas de las cuales datan de 2016, no fueron verificadas y, según el Departamento de Justicia, carecen de sustancia suficiente para ser tomadas en cuenta en un juicio.

Las víctimas de Epstein, muchos de los cuales continúan luchando por la justicia, y algunos legisladores, cuestionan la transparencia del organismo estadounidense, afirmando que podría estar protegiendo a Trump al no hacer públicas todas las pruebas disponibles.

Por qué está presa Ghislaine Maxwell

Ghislaine Maxwell jugó un rol fundamental en la red de tráfico sexual de menores de Epstein. Usó su posición social para reclutar jóvenes vulnerables, a quienes ofrecía oportunidades de trabajo, modelaje o estudios. Sin embargo, las promesas eran una fachada para explotarlas.

Después de la muerte del financista, la mujer se convirtió en el siguiente objetivo de las autoridades. Durante varios meses, se ocultó y evitó su arresto, moviéndose entre varios lugares, incluyendo el Reino Unido y los Estados Unidos. Incluso usó identidades falsas para evadir a la policía.

Finalmente, el 2 de julio de 2020, fue arrestada en una lujosa propiedad en Bradford, New Hampshire.

Su juicio comenzó en noviembre de 2021 y las víctimas de Epstein, algunas de ellas menores de edad cuando ocurrieron los abusos, testificaron sobre su papel en la explotación y manipulación. Describieron cómo las había reclutado, llevado a encuentros sexuales y, en algunos casos, las había preparado para los crímenes.

Maxwell fue hallada culpable de cinco de los seis cargos que se le imputaban, que incluían conspiración para inducir a menores a la prostitución, transporte de menores con fines sexuales y conspiración. El 29 de junio de 2021, fue condenada a 20 años de prisión y enviada a una prisión federal de baja seguridad en Tallahassee, Florida, donde actualmente cumple su sentencia.

Qué dijo Donald Trump sobre el posible indulto a Maxwell

El abogado de Maxwell, David Oscar Markus, detalló en un comunicado durante la declaración con la Justicia: "La señora Maxwell está dispuesta a hablar plena y honestamente si el presidente Trump le concede clemencia".

"Solo ella puede proporcionar el relato completo. A algunos puede que no les guste lo que escuchan, pero la verdad importa. Por ejemplo, tanto el presidente Trump como el presidente Clinton son inocentes de cualquier irregularidad" señaló y continuó: "Solo la señora Maxwell puede explicar por qué, y el público tiene derecho a esa explicación"

Aunque todavía no tomó una posición pública firme, Donald Trump no descartó la posibilidad de otorgar un indulto a Maxwell, lo que generó especulaciones sobre cómo este movimiento podría afectar su reputación y la percepción pública sobre la relación con Epstein.

Por su parte, las víctimas expresaron su desconfianza hacia cualquier intento de clemencia. “La Sra. Maxwell no era una figura secundaria. Era una arquitecta central e indispensable de la red de tráfico sexual de Jeffrey Epstein”, escribieron en una carta al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

“A pesar de esto, se ha negado a cooperar de manera significativa con las autoridades o a proporcionar información creíble y completa sobre el alcance de la red de trata de personas”, concluyeron.