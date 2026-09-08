Visita del papa León XIV: el Gobierno creó tres comandos especiales de seguridad para coordinar el operativo en CABA, Luján, Claypole y Córdoba

El Ministerio de Seguridad Nacional creó tres Comandos Unificados Federales para coordinar el dispositivo durante la gira del pontífice. Tendrán jurisdicción en Buenos Aires, Luján, Claypole y Córdoba y trabajarán junto a la Guardia Suiza Pontificia.

El Gobierno puso en marcha un dispositivo especial de seguridad para la visita del Pontífice, con tres comandos que coordinarán el despliegue de las fuerzas federales.

El Ministerio de Seguridad Nacional puso en marcha un esquema especial para organizar el operativo de seguridad que acompañará la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026. A través de tres resoluciones publicadas este martes en el Boletín Oficial, la cartera dispuso la creación de Comandos Unificados Federales para las distintas jurisdicciones que recorrerá el pontífice.

Las medidas fueron firmadas por la ministra Alejandra Monteoliva y contemplan dispositivos diferenciados para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , las localidades bonaerenses de Luján y Claypole , y la provincia de Córdoba . Los equipos tendrán como objetivo planificar y ejecutar las acciones de seguridad vinculadas con las actividades previstas durante la visita.

La gira comenzaría el domingo 8 de noviembre, cuando León XIV arribe al país. Según la agenda difundida, el pontífice será recibido por el presidente Javier Milei con una ofrenda floral frente al Monumento al Libertador General Don José de San Martín. Luego se trasladará a la Casa Rosada para mantener una reunión con el mandatario y posteriormente participará de un encuentro con autoridades, diplomáticos y representantes de la sociedad civil en el Palacio Libertad.

El lunes 9, la actividad se concentraría inicialmente en Claypole, donde está previsto que visite el Pequeño Cottolengo Argentino Don Orione , institución dedicada a la atención de personas con discapacidades. Luego regresará a la Ciudad de Buenos Aires para realizar un recorrido en papamóvil y celebrar una misa en el Monumento a los Españoles.

Durante esa misma jornada, el Papa participará además de un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), de un acto ecuménico e interreligioso en el Palacio San Martín y de la celebración de vísperas en la Catedral Metropolitana.

El martes 10 será el turno de Córdoba. Allí León XIV recorrerá la ciudad en papamóvil, celebrará una misa y mantendrá un encuentro con sacerdotes, religiosos y seminaristas en la Catedral. Por la tarde está previsto su regreso a Buenos Aires para encabezar una vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles.

La última jornada de la visita será el miércoles 11. Ese día, el pontífice visitaría el Complejo Penitenciario Federal y luego se trasladaría a Luján para celebrar una misa en la Basílica Nuestra Señora de Luján, lugar que había visitado Juan Pablo II en 1987. También está previsto un saludo a voluntarios en Villa Marista. Desde allí, León XIV partiría hacia Perú desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza Ministro Pistarini.

Cómo será el dispositivo de seguridad

Los tres comandos creados por Seguridad Nacional tendrán una integración común. Estarán conformados por representantes de la Policía Federal Argentina (PFA), la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y el Servicio Penitenciario Federal.

Dentro del esquema acordado para la gira, la PFA tendrá a su cargo la seguridad directa del Papa durante sus desplazamientos por la ciudad, mientras que los conductores del Vaticano estarán al frente del papamóvil.

Las resoluciones también establecen mecanismos de coordinación con la Guardia Suiza Pontificia y otros organismos de seguridad de la Santa Sede. La participación de esas estructuras, según las normas, no supondrá su incorporación a las fuerzas federales argentinas ni modificará las respectivas cadenas de mando.

El vínculo operativo se canalizará mediante los mecanismos diplomáticos correspondientes y contará con la articulación de la Nunciatura Apostólica en la Argentina, la Cancillería, la Secretaría General de la Presidencia y la Casa Militar.

Cada uno de los comandos deberá elaborar un plan operacional que incluya medidas para la gestión de multitudes y la prevención de riesgos durante las actividades del pontífice. Los dispositivos permanecerán activos hasta 48 horas después de finalizado el tramo de la visita papal correspondiente a cada jurisdicción.

Abren la inscripción para ser voluntario para la visita del Papa a la Argentina: cómo anotarse y hasta cuándo hay tiempo

En el marco de la visita del Papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, se abrió la preinscripción para quienes quieran ser voluntarios y formar parte del equipo que acompañará las actividades programadas en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La convocatoria representa una oportunidad para quienes quieran ponerse al servicio de la Iglesia y colaborar en la organización de un acontecimiento de gran relevancia para el país. Los voluntarios tendrán distintas funciones destinadas a facilitar la participación de miles de personas durante la visita del Santo Padre.

Cómo ser voluntario durante la visita del Papa León XIV

Ser voluntario implica asumir una misión de servicio basada en la responsabilidad, la humildad y la disponibilidad. Las tareas serán importantes independientemente del lugar o de la función que le corresponda a cada persona, ya que estarán orientadas a garantizar el desarrollo de las distintas actividades.

La preinscripción estará habilitada desde el 7 de septiembre y podrán postularse personas de entre 18 y 65 años. Quienes sean seleccionados deberán participar de instancias de formación general y específica, de acuerdo con la tarea que finalmente tengan asignada.

Toda la información oficial relacionada con el proceso de selección y las próximas etapas del voluntariado será comunicada mediante los canales oficiales correspondientes. Allí también se informarán las novedades vinculadas con la organización de la visita.

Para inscribirse hay que hacerlo a través del siguiente link: https://acreditaciones.episcopado.org/voluntarios