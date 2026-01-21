El Gobierno anticipó su estrategia para aprobar la reforma laboral: buscarán aplicar los cambios durante la votación en el Senado + Seguir en









La fecha de sesión sería el 11 de febrero. Durante enero, el oficialismo mantiene reuniones con cámaras empresariales.

Josefina Tajes junto a Patricia Bullrich y Agustín Monteverde, senadores electos por la ciudad de Buenos Aires.

En diciembre, cuando Patricia Bullrich anunció la postergación del tratamiento de la reforma laboral, dio sin embargo el primer paso para la aprobación del proyecto al garantizarse el dictamen mayoritario en el Senado, con promesas de aplicar modificaciones. El oficialismo insinúa de dónde provendrían los cambios sobre la redacción original, ante la ronda de consultas con gobernadores y cámaras empresariales, pero ya dio otra precisión: no habrán cambios en la discusión de comisiones, sino que cualquier variación será implementada durante la misma votación en el recinto.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Así lo adelantó la abogada Josefina Tajes, elegida por Bullrich -presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social- como titular de la mesa técnica que analiza la viabilidad de las demandas de los sectores cercanos al Gobierno. La asesora legislativa anticipó que la intención es sesionar el martes 11 de febrero y ratificó que conservarán "el espíritu del proyecto" original.

"No hay un nuevo dictamen. El dictamen ya está aprobado y firmado. El procedimiento es el habitual: el proyecto va al recinto, se vota en general y, en el debate en particular, se incorporan las modificaciones o aclaraciones que eventualmente se hayan acordado. La mesa técnica no existe para producir otro dictamen, sino para fortalecer el texto que ya existe", detalló en diálogo con el portal Appdate Legislativo.

En ese sentido, explicó que "las cámaras nos envían por escrito sus inquietudes o los artículos que necesitan profundizar" y que analizarían la posibilidad de incorporar algunas de sus solicitudes. Por otra parte, rechazaron dividir las votaciones para evitar integrar los apartados más discutidos desde las provincias: "Es cierto que existen conversaciones entre el Poder Ejecutivo y los gobernadores por el impacto fiscal de algunos aspectos tributarios, particularmente vinculados al impuesto a las Ganancias y a la coparticipación, pero en ningún momento se habló de dividir la ley ni de separar el capítulo laboral del impositivo".

Senado Sesión El debate de la reforma laboral iniciará en el Senado. Senado Las claves de la reforma laboral que busca Javier Milei Entre las claves de la reforma laboral que busca llevar adelante el Gobierno, se encuentran:

Reducción de aportes patronales . El proyecto baja contribuciones que pagan los empleadores al sistema de seguridad social y obras sociales para incentivar la generación de empleo.

. El proyecto baja contribuciones que pagan los empleadores al sistema de seguridad social y obras sociales para incentivar la generación de empleo. Nuevo sistema para indemnizaciones. Se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado por un 3% de aportes del salario del empleado para pagar indemnizaciones por despido, separándolo de los aportes tradicionales. Se prevé una reducción del cálculo indemnizatorio excluyendo aguinaldo, vacaciones y premios del conteo final, tomando un promedio salarial en lugar del salario más alto , y habilitando el pago en cuotas

Se crea el financiado por un 3% de aportes del salario del empleado para pagar indemnizaciones por despido, separándolo de los aportes tradicionales. Se prevé una reducción del cálculo indemnizatorio excluyendo aguinaldo, vacaciones y premios del conteo final, tomando , y habilitando el pago en cuotas Cambio en el cálculo de indemnizaciones. Ya no se incluirían conceptos como vacaciones, aguinaldo, propinas o premios al calcular indemnizaciones, lo que tiende a reducir su monto.

Ya no se incluirían conceptos como vacaciones, aguinaldo, propinas o premios al calcular indemnizaciones, lo que tiende a reducir su monto. Período de prueba. El texto señala que el contrato de trabajo por tiempo indeterminado se entenderá celebrado a prueba durante los primeros seis meses de vigencia . A su vez, sostiene que cualquiera de las partes podrá extinguir la relación durante ese lapso sin derecho a indemnización . Así, el empleador no podrá contratar a un mismo empleado más de una vez utilizando el período de prueba.

El texto señala que . A su vez, sostiene que cualquiera de las partes podrá . Así, el empleador no podrá contratar a un mismo empleado más de una vez utilizando el período de prueba. Flexibilización de las vacaciones . Se permitiría fraccionar las vacaciones en partes más cortas (mínimo de 7 días).

. Se permitiría fraccionar las vacaciones en partes más cortas (mínimo de 7 días). Modificaciones a la jornada laboral. El texto indica que, entre los derechos del personal, la jornada de trabajo no podrá exceder de 8 horas diarias o 48 semanales. Para esto, "podrá establecerse una distribución semanal desigual de las horas de trabajo, en tanto no importe una jornada ordinaria superior a las 9 horas".

El texto indica que, entre los derechos del personal, Para esto, "podrá establecerse una distribución semanal desigual de las horas de trabajo, en tanto no importe una jornada ordinaria superior a las 9 horas". Salarios y “salario dinámico”. Se define qué se considera salario y se habilitan pagos por productividad o mérito, que podrían negociarse por empresa o colectivo. Los sueldos se podrán pagar en pesos o moneda extranjera, pero también en alimentos, especie o viviendas . Actualmente solo se puede abonar en pesos y se habilita hasta un 20% en especie. Se permiten negociaciones "dinámicas" que podrían condicionar las paritarias.

Se define qué se considera salario y se habilitan pagos por productividad o mérito, que podrían negociarse por empresa o colectivo. Los sueldos se podrán pagar en . Actualmente solo se puede abonar en pesos y se habilita hasta un 20% en especie. Se permiten negociaciones "dinámicas" que podrían condicionar las paritarias. Sindicato y retención de cuotas. Las empresas dejarían de retener automáticamente cuotas sindicales; esto solo podría ocurrir con autorización del trabajador.

Las empresas dejarían de retener automáticamente cuotas sindicales; esto solo podría ocurrir con autorización del trabajador. Convenios colectivos . Se elimina la ultraactividad (renovación automática de convenios) y se da prioridad a los convenios por empresa por sobre los de mayor ámbito.

. Se elimina la ultraactividad (renovación automática de convenios) y se da prioridad a los convenios por empresa por sobre los de mayor ámbito. Limitaciones a huelgas y ampliación de servicios esenciales. Más actividades serían consideradas esenciales, con restricciones a asambleas y protestas, y sanciones por bloqueos o tomas en el lugar de trabajo.

Más actividades serían consideradas esenciales, con restricciones a asambleas y protestas, y sanciones por bloqueos o tomas en el lugar de trabajo. Beneficios fiscales a empresas. Incluye reducciones en impuestos (como Ganancias) y eliminación de algunos tributos para fomentar la inversión y contratación.