El Gobierno anunció un operativo de emergencia por las inundaciones en Buenos Aires

El Gobierno nacional anunció un operativo integral de asistencia en la provincia de Buenos Aires ante la crítica situación generada por las intensas lluvias e inundaciones que afectan a amplias zonas del territorio bonaerense.
El plan incluye maquinaria vial, personal de las Fuerzas Armadas y apoyo logístico para garantizar el acceso a las zonas aisladas.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, encabezaron una conferencia de prensa en la Casa Rosada donde detallaron las medidas adoptadas. Según explicaron, el Ejecutivo dispuso “todos los recursos disponibles para asistir a los bonaerenses” a través de la Agencia Federal de Emergencias (AFE).
“El equipo del Gobierno nacional está ocupándose de los bonaerenses”, remarcó Adorni
Bullrich, por su parte, precisó que el despliegue apunta a restablecer la conectividad y el acceso en las zonas rurales más comprometidas. “Ante la situación que enfrentan productores y familias enteras que quedaron aisladas, decidimos implementar un operativo que permita abrir caminos y llegar con asistencia directa”, explicó.
El centro de operaciones se instalará en la ciudad de 9 de Julio, donde este jueves se trasladará el titular de la AFE, Santiago Hardie, para coordinar acciones junto a los intendentes de los distritos más afectados: 9 de Julio, General Viamonte, Bragado y Carlos Casares.
Desde Vialidad Nacional se enviarán equipos de trabajo para la limpieza de zanjas, alcantarillas y drenajes, además de maquinaria pesada y camiones volcadores. En paralelo, el Ministerio de Defensa —a través del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas— aportará máquinas viales y personal especializado para tareas de movimiento de suelo y la instalación de puentes provisorios en los caminos más dañados.
También se sumarán fuerzas federales con vehículos todoterreno y unidades de apoyo logístico para garantizar el acceso y la seguridad en las zonas donde aún permanecen familias aisladas.
Bullrich subrayó que el Ejecutivo “acompañará a los productores agropecuarios que sufren el impacto de una acumulación histórica de lluvias” y adelantó que el sábado viajará a la región junto a otros ministros para encabezar el Comité de Emergencia. “El Estado nacional va a estar al lado de la gente, en el territorio y con respuestas concretas”, aseguró.
