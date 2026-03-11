Ruido entre La Libertad Avanza y el PRO: María Eugenia Vidal cruzó a Manuel Adorni Por Ezequiel Rudman + Seguir en









La ex gobernadora del PRO cuestionó el viaje del funcionario junto a su esposa en el avión oficial que llevó a Javier Milei a EE.UU.

María Eugenia Vidal le reclamó coherencia a Manuel Adorni y le apuntó a La Libertad Avanza.

María Eugenia Vidal salió a cuestionar públicamente el viaje Manuel Adorni con su esposa en la comitiva oficial que acompañó a Javier Milei en Nueva York y escaló la tensión política entre La Libertad Avanza y el PRO de Mauricio Macri. La ex gobernadora la reclamó "coherencia" al jefe de Gabinete, quien admitió haber subido a su cónyuge, Bettina Angeletti, al avión presidencial que trasladó a funcionarios nacionales y al Presidente a Estados Unidos.

El cruce de Vidal a Adorni llega horas depués de que Mauricio Mari admitiera que está roto el diálogo con Milei quien ya no lo convoca a Olivos a comer milanesas y en la previa al congreso del PRO donde se reunirán referentes de todas las jurisdicciones para empezar a definir la presentación de candidatos propios de cara a 2027 para competir con La Libertad Avanza en las urnas.

Coherencia por favor. Fin. — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) March 11, 2026



pic.twitter.com/wNNDKVYctE — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) March 11, 2026 Para la esposa de Manuel Adorni, hay plata Adorni, el principal promotor del lema "no hay plata", y defensor de los recortes presupuestarios a la educación, a las jubilaciones y hasta a la discapacidad, subió a su esposa a un avión que se sostiene con fondos públicos y aportes de los contribuyentes. El jefe de Gabinete no dudó en admitir la irregularidad. "La invitó Presidencia", reveló en un entrevista este martes por la noche. “Yo quería que mi mujer me acompañe. Por lo tanto la Presidencia la invitó a que me acompañe en el avión presidencial porque no había otra forma”, confesó.

Además de hacer un presunto culto del equilibrio fiscal y el cuidado de las cuentas del Estado, doctrina de la que se apartó para trasladar a su esposa en un vuelo oficial, Adorni es un adversario político del PRO. Fue candidato a legislador en los comicios desdoblados del año pasado cuando LLA se impuso al PRO en la Ciudad de Buenos Aires, y ahora es impulsado por Karina Milei para competir por la jefatura de gobierno porteña, principal bastión del macrismo.

La polémica con Adorni detonó tras la difusión de una foto durante la visita oficial de la comitiva de Milei a la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson en Queens, Nueva York. Allí la agencia Jai lo fotografió de paseo junto a su esposa, quien en Linkedin se presenta como coach de vida y experta organizacional. “Estos son trabajos muy sacrificados (...) Yo vengo una semana o cinco días a deslomarme, como todos los que vienen a Nueva York. Quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida y porque es la que me da una mano acá. Pero no le sacamos un peso al Estado eh”, fue la insólita justificación del jefe de gabinete quien ahora afronta un pedido de informes en la Cámara de Diputados.

El canciller @pabloquirno y Manuel Adorni @madorni, jefe de gabinete del gobierno argentino en el Ohel en la amplia delegación que acompaña al presidente #Milei. Su primera parada en New York como es habitual es un momento íntimo y personal de plegaria en el Ohel del Rebbe. — Radio Jai (@fmjai) March 8, 2026

Su primera parada en New York como es habitual es un momento íntimo y personal de plegaria en el Ohel del Rebbe. pic.twitter.com/n34cpebFqS — Radio Jai (@fmjai) March 8, 2026 Sugerencia PRO La designación de Adorni como jefe de Gabinete había sido cuestionada también por el propio Mauricio Macri en noviembre del año pasado en el último encuentro que mantuvo con Milei en Olivos. En esa ocasión, el jefe del PRO le había sugerido al Presidente que designe a alguien con mas experiencia en el cargo y con espaldas para liderar equipos. Y propuso sin éxito el nombre de Horacio Marín, el actual titular de YPF. El martes, desde Expogaro, Macri volvió a dejar en evidencia que el vinculo con Milei está en terapia intensiva. "Hace rato que no hablamos ya", aseguró ante la consulta de la prensa. El próximo jueves, Macri encabezará un congreso partidario del PRO donde intentará demostrar que su partido sigue vivo a pesar de la hemorragia dirigencia que no cesa hacia las filas de La Libertad Avanza. Desde Patricia Bullrich, su última candidata presidencial, Diego Santili, actual ministro del Interior, pasando por Luis Caputo, Federico Sturzenegger, una gran parte de su bloque de diputados nacionales y hasta Luis Juez, quien ejercía como jefe de bloque macrista en el Senado, todos integran ahora la administración de los hermanos Milei. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mauriciomacri/status/1984744462061322385?s=20&partner=&hide_thread=false Ayer fui invitado a comer por el presidente Milei en Olivos, en agradecimiento por el apoyo que le di en la semana más difícil de su gobierno antes de las elecciones. En el encuentro hablamos sobre los temas pendientes. La idea era pensar la mejor manera de reforzar los equipos y… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) November 1, 2025 Sin embargo, Macri, Vidal y un sector del partido aún resisten. Y comenzarán a diagramar la próxima semana en el encuentro de Parque Norte el diseño electoral del 2027 con la promesa de presentar candidato presidencial propio y postulantes del PRO en cada una de las provincias. Un debate al que se resisten por ejemplo los gobernadores de origen PRO como Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut). María Eugenia Vidal contraataca Este miércoles, en declaraciones a la prensa, María Eugenia Vidal salió a marcarle la cancha a La Libertad Avanza. “No tengo dudas de que sin Macri no había Milei. Sin Macri no había Milei porque si un gobierno no peronista no terminaba su mandato nuevamente en la Argentina, ningún otro presidente no peronista hubiera podido ganar una elección”, aseguró. Fue después de haber cuestionado públicamente a Adorni por el viaje a Estados Unidos junto a su esposa en el avión oficial pagado con los impuestos de todos los argentinos. Después del reclamo de Macri al Gobierno para que baje el riesgo país y regrese el crédito a la Argentina, Vidal agregó: “No comparto la intolerancia. Creo que las reglas de juego democráticas también hacen a la inversión. No creo en la oficina de combate a la desinformación. Lo critiqué con el kirchnerismo, no me voy a quedar callada ahora. No creo que eso esté bien”.