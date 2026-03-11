Mientras Javier Milei encadena viajes, el Gabinete enfrenta tensiones internas

La designación de Juan Bautista Mahiques expuso la pulseada entre Karina Milei y Santiago Caputo. Se reactivará la mesa política que encabeza Manuel Adorni y reaparecieron roces por cargos clave como Migraciones.

La agenda internacional del presidente Javier Milei volvió a mostrarlo en los últimos días en el centro de la escena global. Tras su paso por Estados Unidos y su presencia en Chile , el mandatario tiene previsto viajar a España para participar del Foro Económico de Madrid. Sin embargo, mientras el Presidente encadena actividades en el exterior, en la Casa Rosada se profundizan las tensiones internas dentro del Gabinete .

La reciente designación de Juan Bautista Mahiques al frente de Justicia dejó al descubierto las diferencias entre los sectores que integran el núcleo de poder del oficialismo. El nombramiento fue interpretado dentro del Gobierno como una victoria política de Karina Milei, quien impulsó su llegada al cargo. La decisión terminó imponiéndose sobre el esquema que promovía el asesor presidencial Santiago Caputo, que respaldaba a Sebastián Amerio para ese puesto. El frío saludo entre ambos integrantes del "triángulo de hierro" durante la jura del nuevo funcionario, dejó en evidencia la fisura en el vínculo.

La pulseada por ese ministerio volvió a mostrar las tensiones que atraviesan al oficialismo en el proceso de consolidación de su estructura política. En distintos sectores del Gobierno interpretan que la definición por Mahiques refleja el creciente peso que viene adquiriendo Karina Milei en la toma de decisiones.

Las fricciones no se limitaron al área judicial. En paralelo, el Ejecutivo intenta ordenar su estrategia parlamentaria para las próximas semanas . Con ese objetivo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, convocó nuevamente a la mesa política del oficialismo para el lunes próximo. Según confirmaron fuentes de Casa Rosada a Ámbito, la idea es que en ese espacio se termine de definir el primer paquete de proyectos que el Gobierno prevé enviar al Congreso durante este año.

La intención del Ejecutivo es reactivar la agenda legislativa y coordinar la estrategia política en un contexto en el que el oficialismo busca consolidar mayor volumen parlamentario para avanzar con sus iniciativas.

En medio de ese proceso también se sumó un nuevo foco de conflicto, que surgió por la participación de la esposa de Adorni en la comitiva oficial que acompañó al Presidente durante su viaje a Estados Unidos. El episodio generó comentarios dentro del propio oficialismo y volvió a poner el foco en la dinámica interna del Gabinete.

Otro problema para el Gobierno apareció en torno a la Dirección Nacional de Migraciones. El dirigente bonaerense Diego Valenzuela aspiraba a conducir ese organismo -el propio Gobierno se lo había confirmado-, pero finalmente quedó fuera del cargo tras las negociaciones internas dentro del oficialismo. La decisión volvió a mostrar las dificultades para equilibrar las distintas demandas políticas dentro de la coalición libertaria, donde cada designación implica un delicado reparto de poder.

En ese contexto, el Gobierno intenta mostrar cohesión mientras el Presidente continúa con su agenda internacional. Pero en la Casa Rosada reconocen que, una vez finalizada la gira, uno de los principales desafíos será ordenar el frente interno y evitar que las disputas dentro del Gabinete condicionen la gestión.

En paralelo a esto, Karina Milei, impulsa un plan para fortalecer la estructura política del partido con la mirada puesta en el escenario electoral de 2027. La iniciativa apunta a promover la formación de militantes y cuadros dirigentes en todo el país para ampliar la representación territorial del espacio y consolidar una base política propia que sostenga el proyecto del oficialismo.

El esquema prevé que las regionales provinciales del partido impulsen instancias de capacitación política y organización militante, con el objetivo de generar nuevos referentes capaces de competir electoralmente y defender el programa del gobierno de Javier Milei. La estrategia ya tiene experiencias en marcha en algunos distritos y busca unificar criterios a nivel nacional para consolidar una estructura partidaria más robusta de cara a la próxima disputa presidencial.