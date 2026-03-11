Quién es Bettina Julieta Angeletti, la esposa de Manuel Adorni que lo acompañó en su viaje a Nueva York

Se trata de una Licenciada en Administración de Empresas que colabora con el jefe de Gabinete. Se define como experta en desarrollo organizacional

La presencia de Bettina Julieta Angeletti , esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni , en la comitiva oficial que viajó a Nueva York generó repercusiones luego de que el funcionario confirmara que ella lo acompañó durante la gira . “Yo quería que ella me acompañe porque es mi compañera de vida ", expresó el exvocero presidencial.

"Es la que me da una mano, además, acá. Más allá de que ella en paralelo iba a venir igual porque tenía una actividad ”, explicó Adorni al justificar el viaje de su esposa en el avión presidencial y su estadía en el mismo hotel que la delegación.

El funcionario no precisó qué tipo de colaboración le brinda su pareja ni detalló cuál era la actividad que Angeletti tenía programada en Estados Unidos, aunque aseguró que los viáticos fueron pagados por ellos mismos .

Según su perfil público en LinkedIn , Bettina Julieta Angeletti es licenciada en Administración de Empresas y se especializa en coaching ejecutivo y de vida .

En su presentación profesional se define como experta en desarrollo organizacional y asegura que su trabajo se enfoca en acompañar a líderes y equipos en procesos de crecimiento profesional.

Manuel Adorni y Bettina Julieta Angeletti 2

“Me apasiona acompañar a equipos y líderes a alcanzar su máximo potencial”, señala en su perfil. En julio de 2024, seis meses después de la asunción presidencial de Javier Milei, fundó Más BE, una consultora dedicada al coaching organizacional.

En la descripción de su actividad explica que combina el trabajo de desarrollo de equipos con herramientas de liderazgo y gestión empresarial.

“Mi especialización en coaching de equipos, combinada con herramientas como Point of You, me permite diseñar intervenciones personalizadas que fomentan la colaboración, la innovación y el desarrollo de una cultura organizacional más humana y alineada con los objetivos estratégicos de la empresa”, detalla.

Trayectoria laboral y académica

De acuerdo con su currículum profesional, Angeletti cuenta con más de 15 años de experiencia en distintos sectores corporativos.

Entre 2015 y 2021 trabajó en la empresa Las Invernadas del Oeste SA, donde se desempeñó como responsable del Departamento de Finanzas.

Posteriormente se incorporó a Agropecuaria Las Helenas SA, donde ocupó cargos de gerente de Recursos Humanos y de Planificación y Análisis Financiero.

Ese puesto lo mantuvo incluso durante varios meses después de haber creado su consultora Más BE. Desde septiembre de 2023, según su propio perfil profesional, también trabaja como coach ejecutivo senior independiente.

Además de su trayectoria en el sector privado, Angeletti tuvo experiencia en el ámbito universitario. Entre 2016 y 2020 fue profesora en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Abierta Interamericana.

En cuanto a su formación académica, se graduó como licenciada en Administración de Empresas en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y obtuvo la certificación de coach ontológico profesional en Generación Más–Escuela de Formación Profesional.

La explicación de Manuel Adorni

Al referirse al viaje a EEUU, precisamente a Nueva York, el jefe de Gabinete sostuvo que el trabajo que realiza durante la gira internacional es exigente y que por esa razón deseaba que su esposa lo acompañara.

“Este trabajo es muy sacrificado, me estoy deslomando en este viaje”, afirmó. Por ese motivo, agregó, su intención fue que su pareja estuviera presente durante la visita oficial.