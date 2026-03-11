El peronismo pone contra las cuerdas a Manuel Adorni y pide su interpelación en el Congreso + Seguir en









Luego de las explicaciones que el funcionario dio a la prensa, la bancada que conduce Germán Martínez presentó un proyecto que podría terminar con la remoción del funcionario.

El PJ va por la remoción de Adorni. Mariano Fuchila

El escándalo que tiene al jefe de Gabinete Manuel Adorni en el centro de la escena, luego de que se conociera que su pareja, Bettina Angeletti, viajó en el avión oficial sigue escalando. Ahora, el bloque de diputados de Unión por la Patria pide su interpelación y no descarta la moción de censura. El funcionario tenía previsto asistir a la Cámara baja a finales de abril, para brindar su informe de gestión.

La oposición en la Cámara de Diputados se hace eco del caso que tiene en vilo a la Casa Rosada, luego de que se conociera, a través de un tuit de Radio Jai, que la mujer del jefe de Gabinete había viajado en el avión oficial que partió rumbo a los Estados Unidos para participar del Argentina Week.

“Estos son trabajos muy sacrificados (...) Yo vengo una semana o cinco días a deslomarme, como todos los que vienen a Nueva York. Quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida y porque es la que me da una mano acá. Pero no le sacamos un peso al Estado eh”, fue la justificación del jefe de Gabinete en diálogo con A24.

El primero en recoger el guante había sido el diputado socialista, Esteban Paulón, quien presentó un pedido de informes para conocer detalles de la comitiva, pasajes y alojamientos de acompañantes no oficiales. Luego de las declaraciones de Adorni, quien dijó que viajó a los Estados Unidos a "deslomarse", la bancada que conduce Germán Martínez fue un paso más allá.

El Jefe de Gabinete deberá dar las explicaciones necesarias sobre los hechos de conocimiento público y el cuerpo deberá analizar la posible moción de censura. pic.twitter.com/Zd6vqigwtJ — Diputados UP (@Diputados_UxP) March 11, 2026 "En función del art. 101 de la Constitución, ingresaremos en Diputados un pedido de interpelación a Manuel Adorni", difundieron los diputados desde la cuenta de Twitter del bloque. Y agregaron: "El Jefe de Gabinete deberá dar las explicaciones necesarias sobre los hechos de conocimiento público y el cuerpo deberá analizar la posible moción de censura".

En otras palabras, los diputados del principal bloque de la oposición no descartan remover al funcionario de su cargo, tal cual lo habilita la Constitución de 1994, en la que, precisamente, se crea la figura del jefe de Gabinete. Algo similar intentó la oposición con Guillermo Francos, cuando este, como administrador del Estado, se negó a girar los fondos para el cumplimiento de la Emergencia en Discapacidad, insistida por el Congreso. Pero el tema jamás llegó al recinto. En pocas palabras, el mecanismo que propone el peronismo es que Adorni brinde explicaciones ante el pleno de la Cámara de Diputados y, si estas no satisfacen al cuerpo, se podría avanzar con la remoción del funcionario. Para ello, se requiere de la venia del Senado. A todo esto, Adorni tenía previsto hacerse presente en la Cámara baja durante los últimos días de abril o los primeros de mayo, para brindar su primer informe de gestión que, tal cual establece la Constitución, debe hacer el jefe de Gabinete todos los meses en el Congreso. De una manera u otra, Adorni se verá cara a cara con los diputados, que no le dejarán pasar este asunto.