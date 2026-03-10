Manuel Adorni confirmó que su esposa viajó en el avión presidencial: "Vengo a deslomarme a EEUU y quería que me acompañe"

El jefe de Gabinete afirmó que Bettina Angeletti fue parte del vuelo que trasladó a Javier Milei y funcionarios a Nueva York. Asegura que no implicó un costo adicional para el Estado, pero la oposición pide información oficial.

En medio de la polémica, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, explicó este martes el viaje de su esposa, Bettina Angeletti, a Estados Unidos a bordo del avión presidencial. "Vengo a deslomarme y quería que me acompañe", dijo. La oposición había pedido informes sobre los motivos de la inclusión de la pareja del exvocero en la comitiva oficial .

El funcionario confirmó la presencia de su pareja en la aeronave oficial y señaló que ella ya tenía previsto viajar a Miami, aunque ese plan se había postergado. “Mi mujer estaba en el avión presidencial” , confirmó durante una entrevista con A24.

El jefe de Gabinete aseguró que Angeletti “iba a viajar el 26 de febrero a Miami”, pero “hubo un cambio en el viaje y yo quería que me acompañe”. “Presidencia la invitó. La verdad es que era mi deseo que me acompañe”, añadió.

“Vengo a deslomarme una semana o cinco días a Estados Unidos y yo quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida. No le sacamos un peso al Estado. Presidencia la invitó a subirse al avión porque si no, no nos íbamos a encontrar”, concluyó.

Según el funcionario, el hecho de que su esposa haya viajado en el avión presidencial no implicó un costo adicional para el Estado.

El exvocero participó en Argentina Week, el evento que se desarrolla en Nueva York, EEUU, entre el 9 el 12 de marzo. En ese marco, también cuestionó al peronismo y lo acusó de haber convertido al país en una “tierra arrasada” durante sus años de gestión.

La presencia de la esposa de Adorni en la comitiva oficial que acompaña a Javier Milei en su gira por Nueva York motivó un pedido de informes de la oposición para determinar quién pagó ese viaje, qué rol cumple y si fueron evaluadas posibles incompatibilidades y conflicto de intereses.

La mujer es coach ontológica y aparece en una foto junto a Adorni en la visita que hizo el Presidente junto a su comitiva este domingo a la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como “el rebe de Lubavitch”, en Queens.

Angeletti no es funcionaria ni integra el Gobierno. Se dedica a dar cursos como coach ontológica y habría viajado con su marido ya que la fecha de la gira presidencial coincidiría con un congreso vinculado a su actividad en Estados Unidos. En su perfil de Linkedin aparece como licenciada en administración de empresas y trabaja, según su cuenta, como “Coach Ejecutivo y de Vida” y “experta en Desarrollo Organizacional".

En el proyecto ingresado por Esteban Paulón se solicita además una copia del manifiesto del vuelo contratado por el Gobierno nacional para el traslado de diversos funcionarios a los Estados Unidos en ocasión de la realización de la “Argentina Week”. Al respecto, pide saber si en el marco de la comitiva oficial por el viaje fue incluida la señora Bettina Angeletti, qué rol cumple y si se ha dejado constancia del vínculo que tiene con el jefe de Gabinete. En esa línea, solicita información sobre quién sufragó el costo derivado de su viaje y que se adjunten los comprobantes correspondientes.