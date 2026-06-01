Renunció Néstor Lamboglia al ENRGE a menos de un mes de asumir en medio de tensiones internas + Agregar ámbito en









El funcionario dejó la presidencia del ente regulador por diferencias en el directorio. El Gobierno habló de “motivos personales” y aseguró la continuidad institucional.

Néstor Marcelo Lamboglia dejó de ser el titular del ENRGE.

El titular del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), Néstor Marcelo Lamboglia, renunció este lunes a menos de un mes de haber sido designado, en medio de diferencias internas en el directorio, y su lugar quedó automáticamente en manos del vicepresidente Vicente Serra.

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La salida del funcionario se produjo en el contexto de una disputa con Marcelo Nachón, vocal del organismo y exinterventor del Enargas. Sin embargo, desde el entorno del ente aseguraron que la decisión respondió a “motivos estrictamente personales” y destacaron que “su paso por el ente es valorado positivamente dentro de la estructura del organismo”.

Desde el Gobierno buscaron llevar tranquilidad sobre el funcionamiento del organismo y remarcaron: “La salida de Néstor Marcelo Lamboglia no afecta la continuidad institucional del ENRGE, ya que el directorio mantiene su funcionamiento con total normalidad”.

Según trascendió, el extitular comunicó su decisión durante la mañana al resto del directorio y luego la formalizó mediante un memo a través del sistema oficial GEDO. En este escenario, el Estado deberá iniciar un nuevo concurso para designar a un presidente definitivo, tal como establece la normativa vigente.

La salida de Néstor Lamboglia del ENRGE El ENRGE fue creado en julio de 2025 en el marco de la Ley de Bases, con el objetivo de unificar y optimizar la fiscalización de los servicios energéticos. El organismo absorbió las funciones de los antiguos entes reguladores del gas (Enargas) y la electricidad (ENRE), bajo la órbita de la Secretaría de Energía.

Lamboglia había sido designado por un período de cinco años, el más extenso dentro del directorio. El abogado cuenta con más de treinta años de trayectoria en el sector energético y previamente se había desempeñado como interventor del ENRE. Tras su salida, la conducción del ente quedó en manos de Vicente Serra, quien ocupa la vicepresidencia con mandato por cuatro años, mientras que el directorio se completa con Marcelo Nachón como vocal primero, junto a Griselda Lambertini y Héctor Sergio Falzone en las restantes vocalías.

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