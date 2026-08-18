El Gobierno cree que Javier Milei será reelecto en primera vuelta en las elecciones 2027 + Agregar ámbito en









El vocero presidencial se mostró confiado en la continuidad de La Libertad Avanza y anticipó un triunfo durante su conferencia de prensa.

El Gobierno se muestra confiado en la reelección de cara a 2027. Mariano Fuchila

Adrián Ravier volvió a poner la reelección de Javier Milei en el centro de la agenda y aseguró que el Gobierno proyecta un nuevo triunfo electoral. “Nos imaginamos reelectos en primera vuelta en octubre de 2027”, afirmó el vocero presidencial durante su conferencia de prensa, al referirse a las expectativas de La Libertad Avanza de cara a los próximos comicios.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El vocero también ratificó que la llamada “motosierra” seguirá siendo una herramienta central de la administración libertaria. En ese sentido, defendió la reducción del gasto público como parte de una estrategia que el Gobierno considera necesaria para sostener el equilibrio fiscal y avanzar con las reformas previstas. "La motosierra le va a dar soluciones a la gente", aseguró.

Según explicó, el objetivo de esa política es “achicar el tamaño del Estado” para que “los privados puedan disponer de más dinero”. Ravier sostuvo que el Gobierno logró equilibrar las cuentas públicas después del “déficit fiscal heredado” y presentó ese resultado como uno de los principales argumentos para sostener la continuidad del programa.

Adrián Ravier aseguró que el Gobierno será reelecto en 2027. Adrián Ravier destacó los indicadores económicos El vocero también defendió la evolución de distintos indicadores económicos. “Estamos en récord de producción, en récord de exportaciones, en récord de consumo”, afirmó. En esa línea, sostuvo que la inflación anual pasó “de más del 200% al 30% anual actual” y aseguró que “seguirá en descenso”.

Ravier también utilizó indicadores sociales para respaldar la gestión. “Ya hemos reducido la pobreza a la mitad, de más del 50% al 30%, más o menos en este momento, 28%”, afirmó. Y agregó que la indigencia cayó “de más del 18% al 6%”.

Adrián Ravier aseguró que el Gobierno será reelecto en 2027. Presidencia La defensa del ajuste estuvo acompañada por una reivindicación del modelo económico frente a las críticas por el impacto de la política oficial sobre los ingresos. Para Ravier, el crecimiento debe sostenerse sobre la inversión y las exportaciones y no sobre políticas destinadas a impulsar artificialmente el consumo. En esa línea, cuestionó el denominado “plan platita” y sostuvo que “el estímulo de consumo es un truco que tiene un límite”. En otro tramo de la conferencia, Ravier aseguró que el programa económico argentino comenzó a ser observado fuera del país. “Es interesante incluso para el Fondo Monetario Internacional”, afirmó, al destacar que la estrategia de Milei se concentró en reducir el gasto para alcanzar el equilibrio fiscal en lugar de recurrir a una suba de impuestos. El funcionario defendió así una de las principales banderas económicas del Gobierno y sostuvo que el ajuste no debe interpretarse como una etapa transitoria. “No vemos razones por las cuales cambiar este modelo”, afirmó, en una definición que busca cerrar el debate interno sobre un eventual cambio de rumbo. La conferencia terminó con una definición política que llevó el discurso económico directamente al escenario electoral. Consultado sobre cómo imagina al oficialismo de cara a las elecciones presidenciales de 2027, Ravier respondió con una proyección contundente. “Nos imaginamos reelectos en primera vuelta en octubre de 2027”, afirmó.