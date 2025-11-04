Israel arresta a la exfiscal que reveló un video de torturas contra un palestino







Yifat Tomer-Yerushalmi admitió haber filtrado imágenes de soldados que habían torturado, golpeado y sodomizado a un palestino detenido. Está bajo custodia en Tel Aviv.

Un fuerte video se difundió días atrás, en las que se ve a las fuerzas israelíes torturando a un palestino. El archivo sería anterior a agosto de 2024.

La exfiscal militar jefa de Israel fue arrestada tras admitir haber filtrado un video que muestra a soldados abusando de un detenido palestino en un centro de detención en el sur del país, informaron este martes funcionarios desde Tel Aviv.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La general Yifat Tomer-Yerushalmi renunció el viernes, luego de asumir la responsabilidad de la filtración. Su arresto se produjo tras una intensa búsqueda a lo largo de la costa de Tel Aviv la noche del domingo, iniciada después de que su familia alertara sobre su desaparición y la Policía encontrara su auto abandonado cerca de la playa.

Poco después fue hallada “sana y salva”, según confirmó la FDI. Este lunes, el Tribunal de Magistrados de Tel Aviv ordenó su detención preventiva al menos hasta el miércoles.

detención de palestinos Un video que sacudió al Ejército israelí La Policía indicó que se la acusa de fraude, abuso de confianza, abuso de poder y obstrucción a la Justicia. También fue arrestado el exfiscal militar Matan Solomesh, que permanecerá detenido hasta el miércoles.

Varios oficiales de la fiscalía militar fueron interrogados en el marco de la investigación. El teléfono móvil de Tomer-Yerushalmi aún no fue localizado, y los investigadores sospechan que pudo haberlo arrojado al mar para eliminar evidencia, según la cadena estatal Kan TV.

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, informó que la exfiscal se encuentra bajo vigilancia reforzada. El video filtrado, muestra la agresión a un prisionero palestino en el centro de detención de Sde Teiman, en agosto de 2024. En ese momento, el Ejército había iniciado una investigación interna y detenido a varios soldados implicados. La decisión provocó la indignación de grupos antigubernamentales, que irrumpieron en el complejo en señal de protesta. Cinco soldados fueron posteriormente acusados formalmente. Según la fiscalía, golpearon, patearon y agredieron a un prisionero palestino de Gaza con una pistola eléctrica, además de sodomizarlo mientras permanecía vendado y esposado. La víctima sufrió graves lesiones.

Temas Israel