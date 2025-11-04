Tensión en Gaza: Hamas entregó el cuerpo de otro rehén israelí en medio del acuerdo del alto el fuego







El cuerpo pertenece a un soldado israelí que había sido rehén de los militantes palestinos en la Franja. Aún quedan siete cadáveres de rehenes sin entregar.

Hamas afirmó que la cooperación con la Cruz Roja aceleró demasiado el proceso de recuperación, lo llevó al descubrimiento de restos adicionales.

La organización terrorista de Hamas entregó el cuerpo de otro rehén israelí al Comité de la Cruz Roja en medio del acuerdo del alto el fuego, de acuerdo informó el Ejército de Israel en un comunicado. "El ataúd de un rehén fallecido ha sido transferido a su custodia y está en camino de hacerlo llegar a las tropas del Ejército en la Franja de Gaza", agregaron.

El cuerpo, que pertenece a un soldado israelí que había sido rehén de los militantes palestinos en la Franja, fue encontrado durante unas excavaciones realizadas en el barrio de Shujaiya. Este punto ahora forma parte de la "línea amarilla", la frontera invisible hasta donde se retiraron las tropas israelíes en Gaza como parte de la primera fase del acuerdo de alto el fuego.

Sin embargo, aún quedan siete cadáveres de rehenes dentro de la Franja, los cuales son todos hombres. Entre ellos están los cuerpos de un soldado estadounidense-israelí, un estudiante de Tanzania y un agricultor tailandés secuestrado cerca del kibbutz Beeri, según medios oficiales.

Familias de rehenes en Gaza pidieron no continuar con el alto el fuego El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, la organización que aglutina a los allegados de la mayoría de secuestrados en Gaza, reclamó no continuar con el alto el fuego hasta que Hamás no devuelva los cadáveres de cautivos que siguen en su poder al Gobierno de Israel y a la Administración de Donald Trump en EEUU.

De todos modos, Hamas afirmó que la cooperación con la Cruz Roja aceleró demasiado el proceso de recuperación, lo llevó al descubrimiento de restos adicionales: los tres soldados israelíes entregados el lunes por la mañana fueron: el coronel Asaf Hamami, de 40 años, el capitán Omer Neutra , de 21 años, y el sargento Oz Daniel, de 19 años.