La dura reacción de Israel tras la victoria de Zohran Mamdani en Nueva York: "Los judíos tendrán que huir"

El ministro israelí para la Diáspora criticó duramente al nuevo alcalde neoyorquino y lo acusó de simpatizar con Hamas. “La ciudad camina hacia el abismo”, aseguró.

Zohran Mamdani, musulmán y nuevo alcalde de Nueva York, desató críticas del Gobierno israelí tras su victoria electoral. Getty Images

El Gobierno israelí expresó su “profunda preocupación” por la elección de Zohran Mamdani como nuevo alcalde de Nueva York. El ministro para la Diáspora, Amichai Chikli, afirmó que la ciudad “ya nunca será lo mismo, especialmente para la comunidad judía” y advirtió que “los judíos tendrán que huir”.

Chikli acusó al flamante alcalde de ser un “seguidor de Hamas” e instó a los judíos neoyorquinos a abandonar Estados Unidos. “La ciudad fue en su día un símbolo global de la libertad, pero ha quedado ahora en manos de un seguidor de Hamas, alguien cuya postura no dista mucho de la de los yihadistas fanáticos que mataron a 3.000 personas hace 25 años”, declaró en referencia a los atentados del 11 de septiembre de 2001.

F230514YS02 El ministro israelí Amichai Chikli calificó a Mamdani de “seguidor de Hamas” y pidió a los judíos neoyorquinos “huir” de la ciudad. The Times of Israel “Nueva York camina hacia el abismo” El ministro sostuvo que este cambio “no ha tenido lugar de repente”. Según explicó, comenzó “con el ambiente antisionista en los campuses” y continuó “con las manifestaciones violentas de seguidores de Hamas”. Para Chikli, la situación alcanzó su punto máximo “cuando el último de los matones que respaldan a los violadores de Hamas ha sido elegido alcalde”.

En su mensaje, difundido en redes sociales, remarcó: “Nueva York ya nunca será lo mismo, especialmente para la comunidad judía. La ciudad camina hacia el abismo, el mismo abismo en el que ya se encuentra Londres. Pido a los judíos de Nueva York reconsiderar seriamente mudarse a Israel”.

19-w-triunfo-de-Zohran-Mamdani-NY Mamdani prometió “combatir el antisemitismo” y “dar un sentido de pertenencia” a la comunidad musulmana de la ciudad. Reacciones y respuesta de Mamdani El embajador israelí ante Naciones Unidas, Danny Danon, intentó calmar las tensiones al asegurar que la victoria de Mamdani “no detendrá” a los israelíes. “Sus palabras incendiarias no nos frenarán. La comunidad judía de Nueva York y de todo Estados Unidos merece seguridad y respeto”, señaló.

Por su parte, Mamdani buscó bajar el tono de la polémica. Afirmó que su gestión seguirá “combatiendo el antisemitismo” y que su Alcaldía “estará del lado de los neoyorquinos judíos”. También prometió fortalecer el sentido de “pertenencia” de los más de un millón de musulmanes que viven en la ciudad: “Nueva York ya no será una ciudad donde se pueda traficar con la islamofobia y ganar unas elecciones”.