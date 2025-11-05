El director palestino ganador del Oscar Basel Adra denuncia la ocupación israelí en Cisjordania

La situación se ha agravado desde el inicio de la guerra de Gaza en octubre de 2023, asegura Adra, codirector de "No Other Land".

El cineasta palestino ganador del Oscar, Basel Adra , lleva años documentando en Cisjordania ocupada lo que califica como la "impunidad" de los colonos y soldados israelíes cuando estos atacan a los palestinos.

La situación se ha agravado desde el inicio de la guerra de Gaza en octubre de 2023, asegura Adra, codirector de "No Other Land", que realizó junto al israelí Yuval Abraham y que este año ganó el Óscar al mejor documental largo.

"El mundo permite a los israelíes, y les da impunidad, para cometer crímenes" , dijo el director a la agencia AFP desde su casa en la aldea de At Tuwani.

En los nueve meses transcurridos desde que recibió el máximo galardón del cine, Adra ha concedido numerosas entrevistas y grabado cientos de videos de la violencia de los colonos, presuntamente realizada bajo protección del ejército.

" Decenas de comunidades palestinas y aldeanos han huido de sus hogares en este tiempo debido a la violencia, los ataques y los asesinatos cometidos por los colonos y las fuerzas de ocupación", afirma.

Adra denuncia que en Masafer Yatta, el conjunto de aldeas que incluye At Tuwani, la actividad de los colonos es implacable.

Hace unos meses el director fue noticia por denunciar que soldados israelíes irrumpieron en su casa mientras estaba con su hija de nueve meses. Los militares interrogaron a su esposa y revisaron su teléfono, mientras colonos habían atacado previamente a su aldea hiriendo a dos de sus hermanos y un primo.

Contexto de la ocupación en Cisjordania

Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza llevan bajo ocupación militar israelí desde 1967. Más de 500.000 colonos israelíes viven en más de 100 asentamientos, mientras tres millones de palestinos en Cisjordania permanecen bajo lo que parece un régimen militar indefinido, con sólo algunas zonas bajo control de la Autoridad Palestina.

Recientemente, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, firmó un plan de expansión en tierras que los palestinos consideran base de un futuro Estado: "No habrá un Estado palestino", declaró durante una visita a Maale Adumim.