Las autoridades de Gaza elevaron a más de 69.000 los muertos por ofensivas de Israel en la zona







Autoridades de salud gazatíes indicaron la cifra de palestinos muertos por una ofensiva israelí en el enclave, pese al alto el fuego. Sin embargo, advirtieron que podría aumentar por imposibilidades de los equipos de emergencias.

El Ministerio de Sanidad gazatí indicó que la cifra total de muertos asciende ya a 69.169.

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el movimiento Hamás, elevaron este sábado a más de 69.000 los palestinos muertos a causa de la ofensiva de Israel contra el enclave, a pesar del alto el fuego.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El Ministerio de Sanidad gazatí indicó en un comunicado que la cifra total de muertos asciende ya a 69.169, mientras que la de heridos es de 170.685, citó Europa Press.

Las autoridades de Gaza suman más de 69.000 los muertos por Israel Sin embargo, este número podría seguir aumentando debido a la imposibilidad de los equipos de emergencias de acceder a las víctimas sepultadas por los escombros.

Esta cifra incluye 522 fallecidos registrados desde que entró en vigor el alto el fuego entre Israel y Hamás, a principios de octubre, la mayoría de los cuales corresponden a la recuperación e identificaciones de cuerpos.

Franja de Gaza Las muertes hasta el momento incluyen 522 fallecidos registrados desde que entró en vigor el alto el fuego entre Israel y Hamás. No obstante, durante las últimos tres días se registraron una decena de muertos y seis heridos, indicó el texto. Por su lado, en las últimas horas el Centro Nacional de Medicina Forense de Israel confirmó un cuerpo de origen argentino entregado por Hamas y Yihad Islámica.





Este corresponde al sargento mayor Lior Rodaif, ciudadano israelí-argentino. La información fue difundida por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) tras finalizar el proceso de identificación. Israel anuncia la muerte de dos miembros de Hezbollah en nuevos ataques contra el sur de Líbano En paralelo, al menos dos personas murieron, y otras siete resultaron heridas este sábado, en nuevos ataques perpetrados por el Ejército de Israel contra zonas del sur de Líbano, a casi un año de declarado un cese del fuego en la zona. Las ofensivas, informó el Ejército, fueron en la localidad de Chebaa, cerca de la frontera, donde eliminaron a dos miembros de la milicia Hezbollah. Así, aseguraron que estos supuestos milicianos estaban involucrados en el tráfico de armas.

Temas Israel

Gaza

Hamas

Líbano

Hezbollah