El Gobierno confirmó a Pedro Di Nezio como nuevo director del Servicio Meteorológico Nacional

El oceanógrafo y meteorólogo argentino Pedro Di Nezio será el nuevo director del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) . La decisión fue confirmada esta tarde por el Ministerio de Defensa , del que depende el organismo, y se da tras la renuncia presentada el viernes pasado por el veterano de Malvinas José Antonio Mauad .

A diferencia de su antecesor, Di Nezio posee un perfil científico-técnico que se ajusta a lo establecido por el decreto 1432/2007 , cuyo artículo 5 dispone que solo podrá ser designada al frente del organismo una persona con una carrera universitaria de cinco años vinculada a las ciencias de la atmósfera . Ese punto había sido, en su momento, uno de los principales cuestionamientos que la comunidad meteorológica le había planteado a Mauad.

La cartera de Defensa oficializó la asunción a través de un comunicado, en el que precisó que el científico toma la conducción del SMN "en el marco del proceso de modernización científica, tecnológica y operativa que lleva adelante el organismo ". Además, destacó su trayectoria: "Su incorporación al frente del SMN representa un salto cualitativo en las capacidades técnicas y científicas del organismo".

En el texto, el Ministerio subrayó el rol estratégico del servicio dentro del sistema de defensa del país y su aporte ante emergencias: "En el marco de las misiones subsidiarias de las Fuerzas Armadas, el SMN constituye un apoyo indispensable para la respuesta ante catástrofes naturales, la asistencia humanitaria y el auxilio a la comunidad en situaciones de emergencia". Asimismo, señaló que la designación "se inscribe en la decisión del Presidente Javier Milei de modernizar el Estado, fortaleciendo sus organismos científico-técnicos y optimizando los recursos públicos".

El flamante titular del SMN, quien regresó a la Argentina en octubre pasado tras años en los Estados Unidos , es un científico especializado en el estudio de la atmósfera y los océanos , reconocido por sus trabajos sobre la dinámica y la predicción del fenómeno El Niño .

Nació en Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, y estudió Ingeniería Mecánica en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA). Su primer acercamiento a la oceanografía se produjo en el Laboratorio Oceanográfico y Meteorológico del Atlántico (AOML), dependiente de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), donde estuvo a cargo de la operación de instrumentos oceanográficos, participó en campañas transatlánticas y elaboró productos de monitoreo a partir de datos satelitales.

Más tarde cursó estudios de Meteorología y Oceanografía Física en la Universidad de Miami y, entre 2013 y 2023, desempeñó funciones académicas y de investigación en universidades de Hawái, Texas y Colorado. También participó en proyectos junto al Centro Nacional de Investigación Atmosférica de Estados Unidos (NCAR), el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM), orientados a aplicar los avances de la ciencia climática al desarrollo de pronósticos operativos.

En 2017 lideró un estudio que logró el primer pronóstico exitoso, a escala multianual, de un evento de La Niña (2016-2018), lo que demostró el potencial de los pronósticos extendidos del ENSO. Sus investigaciones más recientes se enfocan en el potencial de los modelos climáticos y los grandes ensambles para mejorar la predicción regional de sequías y la evaluación de riesgos climáticos.