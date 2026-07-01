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1 de julio 2026 - 19:28

El Gobierno confirmó a Pedro Di Nezio como nuevo director del Servicio Meteorológico Nacional

El Ministerio de Defensa oficializó la designación del oceanógrafo y meteorólogo, quien reemplazará a José Antonio Mauad, que renunció el viernes.

Pedro Di Nezio asumirá como director del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), designado por el Ministerio de Defensa.

Pedro Di Nezio asumirá como director del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), designado por el Ministerio de Defensa.

El oceanógrafo y meteorólogo argentino Pedro Di Nezio será el nuevo director del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La decisión fue confirmada esta tarde por el Ministerio de Defensa, del que depende el organismo, y se da tras la renuncia presentada el viernes pasado por el veterano de Malvinas José Antonio Mauad.

A diferencia de su antecesor, Di Nezio posee un perfil científico-técnico que se ajusta a lo establecido por el decreto 1432/2007, cuyo artículo 5 dispone que solo podrá ser designada al frente del organismo una persona con una carrera universitaria de cinco años vinculada a las ciencias de la atmósfera. Ese punto había sido, en su momento, uno de los principales cuestionamientos que la comunidad meteorológica le había planteado a Mauad.

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La cartera de Defensa oficializó la asunción a través de un comunicado, en el que precisó que el científico toma la conducción del SMN "en el marco del proceso de modernización científica, tecnológica y operativa que lleva adelante el organismo". Además, destacó su trayectoria: "Su incorporación al frente del SMN representa un salto cualitativo en las capacidades técnicas y científicas del organismo".

En el texto, el Ministerio subrayó el rol estratégico del servicio dentro del sistema de defensa del país y su aporte ante emergencias: "En el marco de las misiones subsidiarias de las Fuerzas Armadas, el SMN constituye un apoyo indispensable para la respuesta ante catástrofes naturales, la asistencia humanitaria y el auxilio a la comunidad en situaciones de emergencia". Asimismo, señaló que la designación "se inscribe en la decisión del Presidente Javier Milei de modernizar el Estado, fortaleciendo sus organismos científico-técnicos y optimizando los recursos públicos".

Quién es Pedro Di Nezio, nuevo director del Servicio Meteorológico Nacional

El flamante titular del SMN, quien regresó a la Argentina en octubre pasado tras años en los Estados Unidos, es un científico especializado en el estudio de la atmósfera y los océanos, reconocido por sus trabajos sobre la dinámica y la predicción del fenómeno El Niño.

Nació en Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, y estudió Ingeniería Mecánica en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA). Su primer acercamiento a la oceanografía se produjo en el Laboratorio Oceanográfico y Meteorológico del Atlántico (AOML), dependiente de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), donde estuvo a cargo de la operación de instrumentos oceanográficos, participó en campañas transatlánticas y elaboró productos de monitoreo a partir de datos satelitales.

Más tarde cursó estudios de Meteorología y Oceanografía Física en la Universidad de Miami y, entre 2013 y 2023, desempeñó funciones académicas y de investigación en universidades de Hawái, Texas y Colorado. También participó en proyectos junto al Centro Nacional de Investigación Atmosférica de Estados Unidos (NCAR), el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM), orientados a aplicar los avances de la ciencia climática al desarrollo de pronósticos operativos.

En 2017 lideró un estudio que logró el primer pronóstico exitoso, a escala multianual, de un evento de La Niña (2016-2018), lo que demostró el potencial de los pronósticos extendidos del ENSO. Sus investigaciones más recientes se enfocan en el potencial de los modelos climáticos y los grandes ensambles para mejorar la predicción regional de sequías y la evaluación de riesgos climáticos.

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