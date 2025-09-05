El Gobierno creó un Centro Regional de Información para la lucha contra las drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas







La medida fue oficializada este viernes mediante la resolución 1038/2025 publicada en el Boletín Oficial. El organismo dependerá de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada y tendrá como eje la detección temprana de patrones vinculados al tráfico ilícito de drogas.

La producción de drogas sintéticas crece en los países en desarrollo.

El Ministerio de Seguridad Nacional creó el Centro Regional de Información para la Lucha contra las Drogas, con énfasis en drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas (NSP), a través de la Resolución 1038/2025 firmada por la ministra Patricia Bullrich y publicada este viernes en el Boletín Oficial.

Según lo dispuesto, el Centro dependerá de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada y se constituirá como una herramienta para centralizar y sistematizar información no sensible sobre el tráfico ilícito de estupefacientes, con especial foco en drogas sintéticas, NSP y el desvío de precursores químicos.

Los objetivos del nuevo Centro Regional de Información para la Lucha contra las Drogas Entre sus objetivos, el organismo tendrá la misión de realizar análisis periódicos sobre la situación del narcotráfico en el país y la región, identificar y difundir información sobre tendencias y modalidades emergentes, asesorar en la actualización de marcos legales y en la aplicación de nuevas metodologías y tecnologías forenses, así como apoyar investigaciones y la capacitación de recursos humanos en la materia.

El Centro estará conformado por funcionarios civiles designados por la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada y por representantes de las fuerzas policiales y de seguridad federales, que también definirán quién estará a cargo de la coordinación operativa.

La norma establece que el Ministerio podrá invitar a participar a ministerios provinciales, otras agencias nacionales, organismos internacionales y agencias extranjeras cuya colaboración se considere de interés. Además, aclara que la medida no implicará erogaciones presupuestarias para la jurisdicción. De acuerdo con los considerandos de la resolución, la creación del Centro busca dar respuesta al crecimiento del mercado de drogas sintéticas a nivel mundial y a la aparición de nuevas sustancias psicoactivas, consideradas una amenaza para la seguridad y la salud pública debido al desconocimiento de sus compuestos y su potencial letal en dosis mínimas. La resolución también destaca que el organismo se propone fortalecer la cooperación interinstitucional e internacional para la detección temprana de patrones y tendencias delictivas y para el diseño de políticas y estrategias dinámicas y eficaces frente al narcotráfico.