12 de diciembre 2025 - 17:11

La senadora Anabel Fernández Sagasti asumió formalmente su cargo en el Consejo de la Magistratura

Se llevó a cabo en un acto que estuvo encabezado por el presidente del cuerpo, Horacio Rosatti, en el Palacio de Tribunales.

Anabel Fernández Safasti, nueva integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación.&nbsp;

Anabel Fernández Safasti, nueva integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación. 

La senadora de Unidad Ciudadana Anabel Fernández Sagasti juró como nueva integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación, en los términos establecidos en la Acordada 37/2025, en representación del Senado. El acto se llevó a cabo este viernes y estuvo liderado por Horacio Rosatti, el presidente del cuerpo, en el Palacio de Tribunales.

Se realizó en el Salón Bermejo. Contó con la presencia de los consejeros: Sebastián Amerio, Diego Barroetaveña, Agustina Díaz Cordero, Álvaro González, Alberto Marqués, Vanesa Siley y Mariano Recalde, además de autoridades del Poder Judicial.

Además, entre los presentes estuvo el administrador general del Poder Judicial, Alexis Varady; el secretario general del Consejo de la Magistratura, Mariano Pérez Roller; y el secretario de Desarrollo Institucional de la Corte Suprema, Juan Pablo Lahitou.

Anabel Fernández Sagasti, nueva integrante del Consejo de la Magistratura

Fernández Sagasti completará de esta manera el periodo 2022-2026 como representante de la mayoría de la Cámara Alta, junto a los senadores Recalde, Eduardo Vischi y Luis Juez. La senadora nacional ya estuvo como integrante del Consejo de la Magistratura en 2015.

Luego del acto, Sagasti expresó a través de sus redes sociales: "Hoy juré para integrar el Consejo de la Magistratura, un cargo ad honorem. Ironías de la vida: en un Poder Judicial marcado hace rato por la persecución selectiva y los privilegios de unos pocos, este es quizás el único gesto que todavía no tiene precio".

