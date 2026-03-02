El Gobierno designó nuevos embajadores en Nigeria y Yemen

A través de los Decretos 117/2026 y 118/2026, el Ejecutivo oficializó las designaciones en la República Federal de Nigeria y la República del Yemen. Ambas medidas fueron publicadas en el Boletín Oficial.

El Gobierno nacional formalizó este lunes dos nuevas designaciones en el servicio exterior argentino mediante los Decretos 117/2026 y 118/2026 , publicados en el Boletín Oficial , con nombramientos en Nigeria y Yemen.

A través del Decreto 117/2026 , el Poder Ejecutivo designó a Nicolás María Perazzo Naon como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República en la República Federal de Nigeria .

El funcionario -quien reviste como Ministro Plenipotenciario de Segunda Clase- será acreditado con rango de embajador mientras dure la misión, conforme lo establecido en el artículo 8° de la Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957 .

El decreto señala que el Gobierno de la República Federal de Nigeria otorgó el plácet de estilo para su designación. Asimismo, intervino la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto .

La norma también establece que los gastos derivados de la misión serán imputados a la Jurisdicción 35 - Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto .

Designación en Yemen

Por su parte, el Decreto 118/2026 dispuso la designación de Facundo Vila como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República en la República del Yemen.

El funcionario continuará, sin perjuicio de esta designación, en sus actuales funciones como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante el Reino de Arabia Saudita, cargo para el cual había sido nombrado mediante el Decreto 210/2024.

Según el texto oficial, el Gobierno de la República del Yemen concedió el plácet de estilo para la acreditación. También tomó intervención la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

En este caso, los gastos serán igualmente imputados a las partidas específicas de la Jurisdicción 35 - Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Ambos decretos llevan la firma del presidente Javier Milei y del secretario de Finanzas Pablo Quirno Magrane.