Conflicto entre el Gobierno y ACARA: arrancó la publicación oficial de las ventas de autos y se registró una baja interanual del 6%

La DNRPA difundió los primeros datos oficiales tras la interna con el SIOMAA y confirmó que se contabilizaron 42.277 vehículos 0km. La comparación mensual también marcó una fuerte retracción.

Lentamente comienzan a verse los resultados de patentamientos de febrero Depositphotos

El mercado de autos 0km volvió a mostrar señales de retroceso en febrero. Según la información publicada por la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor (DNRPA), los patentamientos totalizaron 42.277 unidades, lo que representa una caída del 6% frente al mismo mes de 2025.

El dato adquiere relevancia adicional porque se trata del primer informe oficial difundido luego de la controversia entre el Gobierno y el Sistema de Información Online del Mercado Automotor Argentino (SIOMAA), que dejó temporalmente a la industria sin estadísticas consolidadas.

Ventas de autos: fuerte retroceso frente a enero Además de la baja interanual, el registro evidenció un descenso del 37% en comparación con enero, cuando se habían contabilizado 66.080 inscripciones, de acuerdo con el último reporte difundido por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) antes de la interrupción del flujo de datos.

La suspensión del envío de información al SIOMAA, sistema administrado por ACARA, generó incertidumbre en toda la cadena automotriz. El organismo, que depende del Ministerio de Justicia, argumentó que la plataforma funcionaba como un intermediario innecesario al comercializar reportes elaborados con datos públicos.

patentamientos El Gobierno anunció que trabaja en el desarrollo de una nueva plataforma estatal que, según anticipó, será “más transparente”. Sin embargo, todavía no se definieron detalles técnicos ni plazos concretos de implementación. Industria sin estadísticas consolidadas Hasta enero, las concesionarias reportaban diariamente sus operaciones a la DNRPA, y esa base se integraba al sistema sectorial, permitiendo contar con información homogénea sobre ventas y patentamientos. Con la interrupción, las terminales debieron apoyarse únicamente en cifras parciales propias o consultas directas a concesionarios.

Desde el sector privado advirtieron que, sin un esquema centralizado y transparente, resulta complejo analizar el desempeño de competidores y planificar estrategias comerciales. El Gobierno anunció que trabaja en el desarrollo de una nueva plataforma estatal que, según anticipó, será “más transparente”. Sin embargo, todavía no se definieron detalles técnicos ni plazos concretos de implementación. Con la publicación de los datos de febrero, el mercado recupera parcialmente el acceso a estadísticas oficiales, aunque persisten interrogantes sobre el sistema que concentrará la información en adelante.