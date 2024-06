El Gobierno español advierte a Javier Milei antes de su viaje a Madrid: "Esperemos que mantenga un respeto"

“Mi solidaridad con el periodista español @vitoquiles, quien está siendo perseguido por el gobierno de Pedro Sánchez luego de reportar que uno de sus ministros utilizó un auto oficial para ir a un recital de Taylor Swift”, escribió el mandatario en la red social X.

milei españa Javier Milei durante su última conferencia en España. Reuters

Además, aprovechó para despreciar al periodismo local al decir que “si un funcionario de nuestro gobierno quisiera meter preso a un periodista por dar una noticia, toda la progresía local, desde Tenembaum y Longobardi hasta Novaresio y Lanata, estaría llorando dictadura. Pero no. Como es un gobierno zurdo se hacen los distraídos”.

El gobierno alemán defiende a Pedro Sánchez y critica a Milei

Esta vez, quien criticó los dichos de Milei y defendió a Pedro Sánchez no fueron funcionarios españoles sino el gobierno de Alemania. El portavoz alemán, Steffen Hebestreit, criticó al presidente Javier Milei por su "falta de gusto".

En una conferencia de prensa en Berlín, Hebestreit alemán señaló que "(Sánchez) encontró las palabras correctas y creo que las palabras del presidente argentino se valoran por sí mismas".

El vocero también explicó que el Gobierno federal alemán no se pronunció en su momento sobre los ataques verbales de Milei por normas éticas que rigen su política. "Este Gobierno no puede estar diciendo lo que segundas partes dicen de terceros. De vez en cuando sí, pero en este caso no, porque fue tan claro y falta de gusto que no hace falta decir nada", agregó en referencia a los comentarios del mandatario argentino.