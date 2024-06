El gobierno alemán defendió a Pedro Sánchez y criticó la "falta de gusto" de Javier Milei

El vocero también explicó que el Gobierno federal alemán no se pronunció en su momento sobre los ataques verbales de Milei por normas éticas que rigen su política.

"Este Gobierno no puede estar diciendo lo que segundas partes dicen de terceros. De vez en cuando sí, pero en este caso no, porque fue tan claro y falta de gusto que no hace falta decir nada", agregó en referencia a los comentarios del mandatario argentino.