El Gobierno oficializó el cierre de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género

A tan solo un día de notificar despidos a más de 400 trabajadores en el sector , el Gobierno confirmó la disolución de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género , el área al que había quedado reducido el ex Ministerio de Mujeres, Género y diversidades.

En ese sentido, agregaron que el funcionamiento de esta dependencia "implica mantenimiento de edificios, estructuras y más de 800 empleados, con distintos sueldos. Dinero que al Estado argentino no le sobra ".

En esa línea, enfatizaron que "se busca así que el servicio sea efectivo, ordenado y cumpla los objetivos para los que fue concebido".

Por otro lado, señalaron que los objetivos que cumplía la cartera, fijados por la Ley y las Convenciones Internacionales, seguirán cumpliéndose en el seno de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y otras en el ámbito de la Secretaría de Justicia, ambas Dependientes del Ministerio de Justicia.

Para cerrar el comunicado, el Gobierno señaló: "Esta decisión responde a nuestro compromiso con la transformación, eficientización y reducción del Estado, continuando siempre con la defensa y protección de la ciudadanía contra la violencia".

Comunicado Subsecretaría Género.jpg En un duro comunicado, el Gobierno confirmó el cierre de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género.

Renunció la subsecretaria de Protección contra la Violencia de Género

A su vez, se dio a conocer que Claudia Barcia, quien estaba al frente de esa dependencia, "presentó su renuncia y decidió volver a su fiscalía".

"Me dirijo a Uds. a fin de hacerles saber que en el día de ayer he recibido un llamado de WhatsApp a las 19:57 hs por parte del Secretario de Derechos Humanos Alberto Baños mediante el cual me comunicó que la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, que se encuentra bajo la órbita jerárquica de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia conforme los decretos n° 450 y 451/24, dejará de existir", sostuvo, por su parte, Barcia en su carta de renuncia.