El Gobierno oficializó la designación de Demián Reidel como jefe de asesores de Javier Milei

Demián Reidel es licenciado en Física del Instituto Balseiro, matemático financiero de la Universidad de Chicago e investigador de Harvard, muy cercano al ex Gobierno de Mauricio Macri.

Reidel vivió muchos años en EEUU y mantiene estrechos contactos en Wall Street: fue trader en Goldman Sachs y JP Morgan, y dueño de un fondo de inversión en EEUU, QFR Capital Management.

El reciente halago de Javier Milei a Demián Reidel

En este último tiempo fue parte de la comitiva que acompañó al jefe de Estado en sus giras internacionales. De hecho, estuvo junto a Milei en Silicon Valley, California, EEUU, donde el presidente se entrevistó con los máximos ejecutivos de empresas como Google, Meta, OpenAI y Apple.

A fines de junio, cuando fue distinguido por el Instituto Liberal de República Checa, el propio economista libertario puso en valor el trabajo realizado por Reidel.

Allí, el jefe de Estado se refirió a cómo cada empresa, con la idea de la “destrucción creativa”, crea su propio monopolio y están todo el tiempo tratando de capturar rendimientos crecientes, hacen innovaciones y se genera el mencionado proceso de “destrucción creativa”, que es lo que permite ver el fuerte crecimiento.

“Este tipo de cuestiones son importantes, medulares, a punto tal que con mi jefe de asesores, el doctor Demián Reidel, estamos reescribiendo gran parte de la teoría económica para poder derivar optimalidad de Pareto, tanto estático como intertemporal, teniendo funciones de producción no convexas”, explicó Milei en el Palacio Zofín durante la ceremonia. Además, agregó: “Es decir que si me termina de salir bien, probablemente me den el Nobel de Economía junto a Demian”.