El Gobierno prohibió el ingreso a estadios al hincha de Boca que irrumpió en la cancha y provocó a River

El Ministerio de Seguridad aplicó una restricción de concurrencia en todo el país a Chalon Uriel Hamra, quien saltó al campo tras el Boca-River, se filmó burlándose del rival y fue agredido por Maximiliano Salas. La medida también alcanza a otro caso de violencia ocurrido en General Lamadrid.

El Ministerio de Seguridad dispuso una prohibición de ingreso a eventos deportivos por dos años para Chalon Uriel Hamra, el joven que el 9 de noviembre ingresó sin autorización al campo de juego de La Bombonera después del Superclásico entre Boca y River, en el marco del Torneo Clausura 2025. La resolución establece una restricción de concurrencia administrativa válida para todo el país.

El episodio que motivó la sanción ocurrió cuando Hamra, identificado por la Policía de la Ciudad, saltó al césped tras el partido, encendió su teléfono y se grabó burlándose de los jugadores de River. En las imágenes que luego circularon en redes sociales se lo ve sacando la lengua mientras el plantel “millonario” se retiraba cabizbajo. En ese momento, el delantero Maximiliano Salas intentó sacarle el celular con un golpe desde atrás, lo que desató un breve intercambio antes de que la situación se desactivara.

El Gobierno prohibió el ingreso a estadios al hincha de Boca que provocó a River Las actas policiales se labraron por infracción a los artículos 111 y 119 del Código Contravencional porteño, que sancionan el ingreso no autorizado a zonas restringidas y la incitación al desorden. El caso quedó en manos de la fiscalía de turno. Hamra llevaba una credencial emitida por la Secretaría de Prensa de Boca Juniors, aunque él mismo declaró públicamente ser hincha y no se lo reconoce como trabajador del ámbito periodístico.

nl9n5NM5-34587900 La Subsecretaría de Seguridad en Eventos Masivos y Deportivos de la Ciudad había dispuesto inicialmente impedirle el acceso a estadios durante dos años. La medida fue remitida al Ministerio de Seguridad Nacional, que decidió extender la restricción a todo el territorio nacional. El organismo fundamentó la decisión en la necesidad de “preservar el orden y la seguridad” en los espectáculos futbolísticos y prevenir nuevos episodios de violencia.

La resolución incluye además la inscripción de Hamra en el programa Tribuna Segura, que centraliza a nivel nacional los registros de personas con impedimentos de acceso a estadios y habilita su control en los ingresos.

En paralelo, el Ministerio también informó que se aplicó una prohibición de concurrencia indefinida al hombre que, en medio de una pelea, hirió con una llave a un jugador de General Lamadrid, en otro caso reciente de violencia en el fútbol argentino.