El Gobierno oficializó la nómina nacional de bomberos voluntarios con reconocimiento vigente

La Agencia Federal de Emergencias (AFE) aprobó el listado de entidades habilitadas en el Registro Nacional de Entidades de Bomberos Voluntarios y estableció un certificado anual que permitirá acreditar su situación registral ante organismos públicos para acceder a beneficios, franquicias y exenciones.

El Gobierno nacional oficializó este miércoles la nómina de entidades con reconocimiento vigente en el Registro Nacional de Entidades de Bomberos Voluntarios y dispuso la creación de un certificado anual para acreditar esa condición ante organismos públicos nacionales y provinciales.

La medida fue establecida mediante la Resolución 7/2026 de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) , organismo dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional , publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

Según la resolución, la nómina comprende a todas las entidades de bomberos voluntarios cuyo reconocimiento se encontraba vigente al 30 de abril de 2026 y sobre las cuales no pesa ningún acto administrativo de suspensión o revocación.

Además, la AFE determinó que las entidades incluidas en el listado contarán con una acreditación de vigencia desde el 1 de julio de 2026 hasta el 30 de junio de 2027. Para ello se implementará el “Certificado de Vigencia del Reconocimiento e Inscripción en el Registro Nacional de Entidades de Bomberos Voluntarios” , que podrá ser emitido, consultado y descargado por las instituciones alcanzadas.

El organismo explicó que el reconocimiento e inscripción en el registro constituye un requisito exigido por distintos organismos públicos para acceder a beneficios, franquicias y exenciones, por lo que consideró necesario contar con un instrumento uniforme que permita a cada asociación acreditar fehacientemente su situación registral.

La resolución aclara que la inclusión en la nómina no implica la verificación del cumplimiento de las obligaciones de actualización registral previstas en la normativa vigente ni impide el inicio o continuidad de procedimientos administrativos sobre las entidades incluidas.

Asimismo, remarca que la falta de inclusión en el listado no implica por sí sola la pérdida del reconocimiento oportunamente otorgado ni la exclusión del registro, ya que esas situaciones deben tramitarse mediante los procedimientos específicos previstos por la legislación.

La Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios, dependiente de la AFE, será la encargada de implementar los mecanismos técnicos y administrativos necesarios para la emisión del nuevo certificado, que deberá contener, entre otros datos, la denominación de la entidad, su CUIT, el acto administrativo de reconocimiento y el período de vigencia correspondiente.

El anexo de la resolución incorpora el listado completo de asociaciones y cuerpos de bomberos voluntarios de todo el país que cuentan con reconocimiento vigente en el registro nacional.