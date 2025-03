El intendente de Bahía Blanca dijo que vio "conmovido" a Javier Milei y que le prometió "acompañar a los bahienses en la recuperación de la ciudad"

milei bahia blanca (1) (1).jpg El Presidente monitoreó los operativos en la zona de la catástrofe. Cortesía: La Nueva

En referencia a la visita, Susbielles aseguró: “Desde ayer tenemos los 10.000 millones y el Presidente me confirmó que están trabajando en el mandado de ayuda directa y destrabando fondos del BID para catástrofes”. Luego agregó: "Me dijo que no iba dejar sola a Bahía Blanca en la etapa de la reconstrucción”.

La ayuda directa a la que se refirió el funcionario bahiense está siendo trabajada por el ministro de Economía, Luis Caputo. Según informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, el mecanismo debería estar listo "en 48 horas".

Cómo continúa la situación en Bahía Blanca

Sobre el futuro de la ciudad, Susbielles aseguró que se está "terminando la etapa de estabilización y se está muy cerca de la fase de normalización" tras el temporal.

Sobre las víctimas fatales de la catástrofe ambiental, el bahiense informó que hay "16 fallecidos" y que las fuerzas continúan en "la búsqueda de Delfina y Pilar en la zona de Cerri", las dos niñas desaparecidas durante las inundaciones.

“El agua se retiró de manera total en Ingeniero White y en Cerri la situación es casi similar”, detalló el intendente. Actualmente el 87% del servicio eléctrico está restituido, mientras que el agua y el gas funcionan con normalidad, junto con la recolección de residuos, alimentos y nafta. Respecto al transporte público, Susbielles sumó que desde este martes circula sin inconvenientes.