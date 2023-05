El padre de Justina le respondió a Milei: "La Ley Justina es un acto que arrasa"

"Una de las cosas que he planteado es que más de más de 350 mil personas mueren por año. Por ley son todos potencialmente donantes . Hay 7.500 personas que están sufriendo, esperando los trasplantes. Hay algo que no está funcionando bien", argumentó en una entrevista que concedió a TN.

"No se necesita que nadie venda ni haga nada. Si hay 350 mil donantes por ley. El problema es por qué no llega. Y no llega porque hay gente que se beneficia de que eso no pase. La pregunta es por qué estás de acuerdo con que sufran 7.500 personas cuando hay 350.000 potenciales donantes por año", añadió.