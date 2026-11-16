Anthropic prepara su mega salida a bolsa: cuáles son las tres amenazas que enfrentará con su estreno en Wall Street

La compañía de San Francisco detalló en su prospecto los riesgos que enfrenta, y entre ellos figuran compromisos de pago por más de u$s417.000 millones. Su valuación ronda el billón de dólares, pero el ánimo de los inversores ya cambió.

Anthropic trepó posiciones como pocas empresas en la historia : en cinco años se transformó en una potencia de la IA con una valoración cercana a u$s1 billón. Ahora se prepara para un estreno en bolsa que se prevé histórica y podría batir récords , aunque con metas más moderadas que las que había en un principio.

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La empresa de San Francisco enfrenta una triple amenaza: rivales que están cerca de alcanzarla, precios que caen y cuentas por pagar que se incrementan. Anthropic misma expuso esos riesgos en su prospecto para Wall Street, el documento que detalla su visión para potenciales inversores. El primero de ellos: "la distancia que separa a los modelos más avanzados de IA puede reducirse" , alerta la empresa.

Además, un dato clave es que Anthropic afirma que “prácticamente todos” sus ingresos provienen de sus herramientas de inteligencia artificial. A diferencia de Google o Meta, no cuenta con un negocio publicitario que la respalde, ni con una unidad de nube como la de Microsoft.

El ánimo de los inversores cambió. En agosto, algunos pronosticaban que Anthropic valdría u$s2 billones ; hoy las estimaciones rondan los u$s1,3 billones , después de que el crecimiento trimestral bajara de 145% en el segundo trimestre a 45% en el tercero.

La empresa de San Francisco enfrenta una triple amenaza: rivales que están cerca de alcanzarla, precios que caen y cuentas por pagar que se incrementan.

Las capacidades de los llamados modelos abiertos de IA, que cualquier persona puede descargar y modificar, cada vez están más cerca de los modelos cerrados, como Claude o ChatGPT, disponibles solo a través de los servicios en línea de sus propietarios.

Los modelos abiertos se rezagan en promedio apenas unos cuatro meses frente a los cerrados, según el instituto de investigación Epoch AI. Entre ellos figura Kimi K3.1 Pro, de la china Moonshot, que cuesta la mitad que Claude Opus 5.5, uno de los modelos más avanzados de Anthropic.

La brecha entre IA de código abierto y cerrado se acorta, desafiando a modelos como Claude y Chat GPT.

Y cabe precisar que entre los modelos pagos de Anthropic, OpenAI y Google, ninguno se mantuvo a la cabeza durante mucho tiempo.

Por su lado, Anthropic también reconoce que se limita a sí misma: sus medidas de seguridad podrían impilcar "ralentizar nuestro avance en capacidades en comparación con competidores que no adopten restricciones similares".

Aun así, la compañía asegura que cada nueva versión de Claude impulsó sus ventas. En el último trimestre, más del 80% de sus ingresos provino de modelos con menos de seis meses de antigüedad.

Caída de los precios

Cuando los productos empiezan a ser similares, los precios tienden a la baja. Según Morningstar, el precio de hacer que la IA procese la misma cantidad de texto con el mismo nivel de rendimiento retrocedió un 97%, pasando de u$s17 a finales de 2024 a 50 centavos en la actualidad.

Anthropic disminuyó el precio de Claude Opus un 20% en septiembre. Y OpenAI disminuyó en julio el precio de uno de sus modelos insignia a una quinta parte. Por el contrario, los costos de Anthropic son en gran parte fijos. Para mantenerse al frente, cada nuevo modelo de Claude debe ser más grande que el anterior y entrenado con más datos, lo que demanda un mayor poder de cómputo.

El ánimo de los inversores cambió. En agosto, algunos pronosticaban que Anthropic valdría u$s2 billones; hoy las estimaciones rondan los u$s1,3 billones. Imagen: Freepik

Desde fines de 2025, la compañía se comprometió a pagar al menos u$s417.000 millones por el alquiler de procesadores y servidores. Esa cifra equivale a unos 13 años de ventas al ritmo del primer semestre de 2026, y el total casi se duplicaría si se suman los contratos previstos o cancelables. Anthropic advierte que estos compromisos son obligatorios sin importar cómo le vaya al negocio.

"Golpe triple"

Cabe destacar que la apuesta compromete a toda la industria. Google y Amazon son a la vez accionistas de Anthropic, sus proveedores y sus revendedores. Como una especie de círculo tecnológico que se retroalimenta.

En ese marco, si la IA resulta ser un sector menos rentable de lo esperado, el FMI teme un "golpe triple" de estas inversiones cruzadas: precios de acciones en caída, deudas más difíciles de pagar, e ingresos prometidos que nunca se materializan.

La firma independiente de investigación New Constructs caracterizó la salida a bolsa de Anthropic "una prueba sin precedentes de la credulidad de los inversores". Para mantener sus cuentas en verde, la desarrolladora de Claude está contando con dinero del mercado bursátil, que no es ilimitado.

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