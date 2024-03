El plan de Javier Milei para las elecciones 2025: la creación de un partido propio con Karina Milei como posible presidenta

Karina, la ideóloga, según su hermano Javier, de toda la estructura política del gobierno libertario, empezaría a jugar sus primeras fichas de cara al 2025: "Karina es clave porque va a trabajar igual que el rol que tuvo en 2023, que fue la apoderada final. Es probable que termine siendo la presidenta del partido , y es lógico". Sin embargo, no confirmaron desde el Poder Ejecutivo una posible candidatura de la hermana presidencial a diputada o senadora en Provincia de Buenos Aires.

Encolumnados y dirigidos por la secretaria general de la presidencia, se ven a sí mismos como el puntal de la nacionalización de LLA como partido. "En un tiempo récord, todos confluiremos en un partido nacional. Necesitamos la personería en cinco distritos con 4.000 adhesiones en cada uno. Buscamos desarrollar el partido de Javier Milei. Es decir, el peso político ya no lo tiene una alianza: lo tiene un partido", señalan con firmeza desde el armado porteño.

La presentación de LLA-CABA generó los primeros roces con el Partido Libertario, fuerza que tiene a Nicolás Emma y a Ramiro Marra como principales referentes y que sería desplazada como el principal movimiento en el territorio porteño. "No estaban siendo representativos", aducen desde los pasillos de La Libertad Avanza. En el Partido Libertario, a modo de respuesta, divisan a la iniciativa como algo "poco relevante".

Al lanzamiento porteño se le suma también el viaje realizado por la propia Karina Milei a Córdoba junto con el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, donde el Tribunal Federal N° 1, de competencia electoral, decidió avanzar con el pedido de algunos sectores para la creación del partido en esa provincia.

Los objetivos están claros: el primero, consolidar una estructura propia para triunfar en las elecciones legislativas 2025, donde se podrán en juego 24 bancas de senadores, en su mayoría opositoras. El segundo será afianzar cuadros políticos por fuera de la figura de Javier Milei. En 2023, el desdoblamiento de las elecciones provinciales y la ausencia de la cara de Milei en las boletas distritales provocaron contundentes derrotas y dieron lugar al panorama actual en el oficialismo: pocos diputados, pocos senadores y ningún gobernador.

Javier Milei IEFA Latam Forum Javier Milei busca consolidar a LLA como una fuerza política nacional. Foto: Juan Vargas - NA.

El fin de la alianza y los requisitos para ser partido

Según establece por ley la Justicia Electoral argentina, La Libertad Avanza deberá superar más de un obstáculo para transformarse en una fuerza individual:

Reunir 4.000 adhesiones por distrito.

por distrito. Alcanzar el número pretendido de adeptos en un total de cinco provincias.

Llamar a elecciones internas en un plazo de 180 días para la designación de un presidente.

Desde la estructura electoral nacional de los libertarios le confirman a este diario que, cumplidos todos los objetivos, se dará por finalizada la alianza electoral de 2023. En síntesis, se correrá del camino a todos los históricos partidos que prestaron su sello para las candidaturas de La Libertad Avanza en los comicios del año pasado.

"La alianza como tal no existe más y lo que va a cambiar acá es que no vamos a depender de ningún partido político para poder conformar nuestras listas. Hay partidos que naturalmente ya no formarán parte y quedan descartados, como Unión por Todos o el partido Celeste y Blanco", explican.

Chau alianza: la bronca de los partidos que prestaron su sello

El Partido Demócrata, el Partido Libertario, Fuerza Republicana, la Unión Celeste y Blanco, el Partido Fe y el Partido Renovador Federal, Movimiento, Integración y Desarrollo (MID) son los principales movimientos, con raíces en el radicalismo, el peronismo y otras corrientes históricas de la política argentina, que prestaron su sello a La Libertad Avanza en las diferentes provincias para la presentación de candidaturas.

Se avizora en este marco un reclamo: la mayoría de esas fuerzas, quienes integran hoy las distintas cámaras provinciales y nacionales y que incluso protagonizaron internas parlamentarias con los libertarios más duros en distritos como la provincia de Buenos Aires, reclamarían su potestad de pertenencia a una alianza con el oficialismo en 2025.

"Una vez que tuvieron los sellos, no tuvimos ninguna reunión ni nada. No se portaron bien. Se van a cagar en los partidos grandes, como el Demócrata, y van a tratar de armar su propia fuerza", marcaron a Ámbito desde uno de los partidos miembro de la alianza.

Y agregan: "Nosotros prestamos nuestros partidos, ayudamos, bancamos durante más de un año y después hubo poca voluntad de integrarnos. No sorprendería que armen un sello propio y que lo hagan sin el resto de los partidos".

El Gobierno continúa en la construcción de su propio armado nacional para 2025 y, además de los proyectos en La Rioja -donde LLA ya existe como partido en sí-, Córdoba y Ciudad de Buenos Aires, ven con buenos ojos la obtención de la personería en provincia de Buenos Aires, Formosa, San Juan, Santa Fe, Corrientes y Tierra del Fuego, distritos "que ya están muy avanzados".