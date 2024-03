Javier Milei advirtió a los trabajadores estatales que las tomas de los ministerios son un "delito"

ATE TRABAJADORES DEL ESTADO.jpg ATE

"Si hacen eso, cometerán un delito que seguramente el Presidente no va a dejar pasar, como hicieron todos desde 1983″, expresó en sus cuenta de X. A lo que el jefe de Estado se mostró en sintonía al responder un "correcto".

Desde el gremio verde habían sostenido: "Presidente Milei, como ya sabrá y estará disfrutando, porque usted encabeza un Gobierno dañino y cruel, los estatales ya empezamos a recibir miles de telegramas de despidos, pero el día 3 de abril igual nos vamos a presentar en nuestros puestos de trabajo, haciéndolo exclusivo responsable por cualquier hecho violento que hubiera que lamentar", advirtió el jueves Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, a través de las redes.

Y exigió que "no se repitan escenarios del pasado, que la administración pública no esté militarizada y la Policía no bloquee las puertas de los Ministerios con listados de quienes si y quienes no pueden ingresar".

Semana conflictiva en puerta

Por su parte, Daniel "Tano" Catalano, secretario de ATE Capital, anticipó que el miércoles "habrá asambleas en todos los edificios públicos para el jueves poder hacer un plenario y tomar una decisión colectiva".

"Entiendo que lo primero que va a surgir es que las centrales obreras ya evalúen rápidamente un paro general o una batería de medidas, porque solos no vamos a poder", puntualizó el dirigente.

Daniel Catalano (centro). Daniel Catalano (centro).

Al respecto recordó que "la UOM está con medidas de fuerza, la UOCRA perdió más de cien mil puestos de laburo de un día para el otro, los docentes universitarios están con paros".

"Esto no es solo de los estatales. Los docentes de CTERA están planificando una marcha federal. No hay donde vos mires y que haya algo funcionando. Uno la esperanza la tiene en lo que hace cotidianamente, pero en este momento necesitamos algo mucho más grande", cerró Catalano.

ATE afina su estrategia legal

Atento a la delicada situación, ATE reunió este viernes a casi la totalidad de los asesores legales de los Consejos Directivo Provinciales a fin de abordar la situación de los despidos en la Administración Pública Nacional, unificar criterios y resolver los pasos a seguir en ese ámbito.

El encuentro se realizó de manera mixta, con participantes de modo presencial y remota.

El titular de ATE, Rodolfo Aguiar, explicó: "El nivel de ataque sobre los derechos de todos los trabajadores estatales es muy grave e inédito. El Gobierno ha decidido quebrantar en su parte medular el sistema jurídico vigente en nuestro país".

"La vulneración de garantías consagradas constitucionalmente demuestra que el accionar del Poder Ejecutivo en este momento no se corresponde con un período democrático”, puntualizó Aguiar.

Tras el encuentro Mariana Amartino, quien junto a Matías Cremonte y Alexis Barraza coordinan el Equipo Jurídico Nacional de ATE, señaló: “Realizamos una reunión federal con el objetivo de evaluar la inédita y compleja situación política que estamos atravesando en el país respecto del empleo público y hemos resuelto acciones para fortalecer la coordinación jurídica permanente, de manera de dar respuesta inmediata a las diversas situaciones que se vayan generando a partir de los despidos masivos en Estado”.