El radical Mariano Campero apoyará veto a ley jubilatoria: "En una Argentina de blanco y negro, soy oficialista"

" Es pública mi posición: voy a acompañar al Gobierno . En la reunión de bloque les dije a todos que no voy a acompañar la insistencia ”, dijo al respecto, pese a la postura anunciada por la Convención Nacional de la UCR de rechazar el veto .

El legislador tucumano visitó esta jornada la Casa Rosada para mantener una reunión con el presidente Milei junto a otros cuatro diputados radicales. Campero aseguró que el encuentro “fue muy bueno” y hablaron “de todos los temas, no solo el impacto del veto sino también de la agenda económica que tiene el país y de la expectativa a futuro”.

El diputado se encargó de negar que el encuentro hubiera influido en su cambio de postura. “No hubo nada a cambio”, recalcó y agregó: “De hecho, si vos te fijas en mis antecedentes vengo votando con el Gobierno".

En ese sentido, justificó su voto: “Vengo acompañando al Gobierno desde el principio. Hoy por ahí es noticia nacional, pero tiene que ver con la conducta que venimos teniendo de acompañar al Gobierno en el Parlamento a pesar de la debilidad parlamentaria que tiene La Libertad Avanza".

"Hoy, con todos los matices, errores y aciertos, el Gobierno tiene un plan económico de baja inflación y equilibrio fiscal. Estamos muy cerca de ser un país con superávit y desde ese lugar interpreto que la oposición está buscando, tomando temas nobles, romper ese equilibrio fiscal", agregó Campero.

Consultado por la periodista Nancy Pazos si se "autopercibía oficialista", el diputado admitió que "sería ridículo de mi parte ponerme en otro lugar en una Argentina de blanco y negro. La respuesta sería que vengo votando todo pero sin ser oficialista. No formo parte de La Libertad Avanza, soy uno más en el Congreso", dijo y añadió: "Yo fui candidato con Patricia (Bullrich), soy más de derecha que todos ellos".

Respecto a la media sanción de junio, el diputado tucumano afirmó que "en ese momento yo dije que era un tema muy noble, que me parecía que había que ponerlo sobre la mesa y lo iba a votar, pero no estaba de acuerdo con que el Congreso genere gastos fiscales y me comprometía a que era la última votación que tenga una idea de tocar el equilibrio fiscal".

Aumentar las jubilaciones "es un tema totalmente noble", pero "si se lo obliga a Milei a que aumente 1,5% del PBI para pagar esto y otro punto para Universidades, la única forma es emitiendo o tomando deuda. Desde el Congreso, el periodismo y la política hay una idea de golpearle el equilibrio fiscal".

El discurso de Mariano Campero para apoyar la ley: "Honrar a nuestros jubilados"

Como integrante del bloque de la UCR, el tucumano Mariano Campero votó a favor de la Ley de Movilidad Jubilatoria que obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados en junio pasado. En ese momento, aseguró que "honrar a nuestros jubilados es una obligación moral que tenemos en este recinto".

"Hoy nuestros jubilados no están llegando a fin de mes", señaló el legislador durante su intervención, y remarcó que "realmente es un honor que desde este bloque haya surgido la idea de poner en la agenda nacional el sistema previsional".

"Solamente para dar un dato, si el Poder Judicial pagase Impuesto a las Ganancias, implicaría el 0,16% del PBI. Me parece que la motosierra tiene que ir a la casta, a los que se benefician del Estado argentino, a los que cobran sobresueldos, y no a nuestros jubilados", afirmó.