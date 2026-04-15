Victoria Villarruel desafía la motosierra de Javier Milei y otorga un plus salarial en el Senado

A contramano de las declaraciones del Presidente en AmCham, donde dijo que "la motosierra no se detiene", en las últimas horas, la Vicepresidenta impulsó una recomposición salarial en la Cámara que conduce. Su par en Diputados, Martín Menem, no se plegó a la medida.

“La motosierra no se detiene. En la última reunión de Gabinete di la orden espesa de que la motosierra no para ”, aseguró el presidente Javier Milei, a los gritos, en el discurso que pronunció el martes en AmCham , horas después de que se conociera que la inflación volvía a acelerarse , por décimo mes consecutivo. La vicepresidenta Victoria Villarruel desoyó la orden del mandatario y, en las últimas horas, anunció un ajuste para los trabajadores del Senado. Su par en Diputados, Martín Menem, se despegó de la medida.

En las últimas horas, los directores, directores generales y autoridades del Senado recibieron un mail en sus casillas de correo, firmado por Alejandra Figini, directora General de Recursos Humanos de la Cámara Alta. En él se anuncia que “en el marco de las políticas de ordenamiento y recomposición de la estructura salarial, se ha dispuesto la creación de un adicional por módulos aplicable a las categorías 7 a 1 del escalafón” .

En concreto, la titular del Senado busca “ corregir el proceso de aplanamiento de la escala salarial que se ha verificado en los últimos años, como consecuencia de la incidencia de adicionales fijos y variables que han impactado proporcionalmente en mayor medida sobre las categorías inferiores”.

En concreto, la medida alcanza a más de 2500 trabajadores de la Cámara alta que se tienen salarios que van desde $ 1.336.931 (categoría 7) a $ 2.698.531,35 (categoría 1) , siempre en bruto. El incremento representa algo más de $ 923.000 para los trabajadores de la categoría más alta, mientras que apenas supera los $ 34.000 para los de la categoría 7 .

Vale aclarar que esto no tiene ningún impacto en las dietas de los senadores.

Enojo en Diputados

En consonancia con las políticas de Javier Milei de congelar los sueldos del sector público, Menem no se plegó a la medida impulsada por Villarruel. “Seguimos los lineamientos de Hacienda. Ese aumento no está habilitado por ellos”, dijeron en los pasillos de la Cámara baja. Y remarcaron que no están de acuerdo con “la lógica en la cual el incremento fue dado: más a los que más tienen”.

En marzo, en la Cámara que preside Menem hubo cierto malestar entre los trabajadores. ¿Qué pasó? Luego de que las autoridades de ambas cámaras y los gremios legislativos sellaran un aumento acumulativo del 12,5%, UPCN (uno de los gremios que tiene representación en el Congreso) acordó un adicional para mandos medios en Diputados. Ese plus es del 20% para directores, 16% para subdirectores y 12% para jefes de departamento.

Martín Menem Diputados Menem no se plegó al incremento otorgado por Villarruel. Mariano Fuchila

La noticia generó enojo entre los trabajadores que no se vieron alcanzados por este beneficio. A esto se le suma que, cada mes, los trabajadores de la Cámara baja denuncian cuánto poder adquisitivo perdieron desde que Javier Milei es Presidente.

Este martes, luego de que se conociera que la inflación de marzo fue del 3,4%, los trabajadores informaron que desde diciembre de 2023 a la fecha, el IPC acumulado es del 293,25%, mientras que el aumento de los salarios acumulado fue del 116,8%. Lo que significa que, para equiparar los salarios con la inflación acumulada que se registra desde que Milei es Presidente, estos deberían incrementarse en un 81,39%.

En otras palabras, los trabajadores denuncian que registraron una pérdida del poder adquisitivo del 44,87% desde diciembre de 2023 a la fecha.