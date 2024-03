El secretario de Agricultura likeó un posteo de Martín Lousteau y un troll libertario amenazó con echarlo: "Fue un error"

Vilella, ex catedrático de la Facultad de Agronomía de la UBA, pasó un mal momento en las redes sociales este jueves luego de que, según dijo, por error puso un like a un posteo de Lousteau en el que profesaba duras críticas al Gobierno de Javier Milei por el manejo de la epidemia de dengue.

Parisini no ostenta ningún cargo oficial en la estructura gubernamental del Estado nacional, pero ocupa un rol fundamental para el Gobierno en las redes sociales apuntalando y promoviendo el relato en favor de Javier Milei. Tal es así que en la apertura de sesiones del Congreso se lo vio en uno de los palcos junto al diputado provincial Agustín Romo, ex director de comunicación digital del mandatario durante la campaña electoral.

Tal vez por ese motivo la amenaza de Parisini fue tomada con seriedad por Vilella, quien rápidamente esbozó una tímida explicación. "Obviamente fue un error que ya enmendé. Jamás lo haría con alguien con quien disiento en casi todo", dijo el ingeniero agrónomo con más de 45 años de experiencia en el ámbito académico.

Sin embargo, el cruce no quedó allí ya que el Gordo Dan le respondió con un tajante: "No me interesa. Llévenselo". El comentario inicial de Parisini motorizó la reacción de cientos de cuentas libertarias que repudiaron el like de Vilella y pidieron por su salida del gobierno.

daniel parisini.jpg A la izquierda, Daniel Parisini en el palco del Congreso.

Quién es Daniel Parisini, el troll libertario conocido como "El Gordo Dan"

Parisini es conocido entre militantes de La Libertad Avanza por ser el conductor del programa de streaming La misa de Dan. Por allí pasaron decenas de personas cercanas al presidente Javier Milei y a su entorno, como también personajes del mundo libertario.

Además, es sabida su buena relación con el tuitero Juan Pablo Carreira, más conocido como Juan Doe, quien recientemente fue designado como director de comunicación digital de la Nación. El usuario lo contó en su cuenta de "X" el 20 de febrero: ''Tengo el honor de contarles que pronto voy a estar asumiendo como Director General de Comunicación Digital de la Presidencia''.

Al respecto, en la plataforma le recordaron a Carreira una vieja publicación en la que aseguraba que no quería trabajar en el estado: ''Yo no trabajo en el Estado, nunca trabajé en el Estado ni quiero trabajar en el Estado'', señalaba en un tweet publicado en el año 2022.