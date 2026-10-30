El Senado aprobó la reforma de la ley de Salud Mental y el proyecto pasó a Diputados

La iniciativa obtuvo 42 votos a favor y 21 en contra. El texto modifica los criterios para las internaciones involuntarias, amplía el abordaje de las adicciones para incluir la ludopatía y establece nuevas pautas para la atención de pacientes.

El Senado aprobó en general la reforma de la ley de Salud Mental impulsada por el gobierno de Javier Milei y giró el proyecto a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento. La iniciativa obtuvo 42 votos afirmativos y 21 negativos , luego de un debate que estuvo atravesado por las condiciones para disponer internaciones involuntarias, el financiamiento del sistema sanitario y el alcance de los cambios en la atención de pacientes con padecimientos mentales.

Uno de los principales puntos de la reforma es la modificación de los criterios para las internaciones involuntarias. El proyecto establece que podrán indicarse cuando exista un riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros, siempre que no resulten posibles otros abordajes terapéuticos. La internación deberá ser considerada un recurso excepcional y evaluada por un equipo interdisciplinario.

El texto habilita a un médico, preferentemente especialista en psiquiatría, a disponer la internación. En situaciones de emergencia, podrá hacerlo un solo profesional, aunque la decisión deberá ser revisada por un equipo interdisciplinario dentro de las 48 horas. La reforma también contempla la posibilidad de recurrir a teleconsultas con especialistas en psiquiatría cuando sea necesario.

Otro de los cambios está vinculado con la intervención judicial. La nueva redacción establece que las internaciones deberán ser comunicadas a la Justicia, que podrá solicitar informes y peritajes e intervenir en el control de las medidas. El proyecto también exige que exista un plan de egreso desde el momento del diagnóstico, con pautas para organizar la salida de la institución y la continuidad de los cuidados.

La reforma amplía, además, el abordaje de las adicciones y permite incluir la ludopatía dentro de las problemáticas que requieren atención en salud mental. El objetivo es extender las herramientas de tratamiento a personas que atraviesan consumos problemáticos y otras conductas adictivas.

En materia de atención, el proyecto mantiene la prohibición de crear manicomios y contempla dispositivos alternativos, como tratamientos ambulatorios y domiciliarios, hospitales de día y casas de convivencia. También incorpora disposiciones específicas para niños y adolescentes, que deberán recibir atención de equipos con formación infantojuvenil y permanecer separados de los adultos durante las internaciones, salvo situaciones excepcionales debidamente justificadas.

El financiamiento, uno de los puntos de conflicto

La discusión sobre los recursos necesarios para aplicar la reforma fue uno de los principales focos de tensión entre el oficialismo, sus aliados y los representantes de las provincias. Para destrabar el tratamiento, el Gobierno incorporó modificaciones que contemplan mecanismos de cooperación financiera entre la Nación y las jurisdicciones, con previsiones presupuestarias para sostener la implementación de la ley.

Durante el debate, el senador Gerardo Zamora cuestionó que la iniciativa asigne nuevas responsabilidades a las provincias sin garantizar, a su entender, los recursos necesarios. En la misma línea, Guillermo Andrada sostuvo que las dificultades de la legislación vigente no responden necesariamente a sus principios, sino a la falta de financiamiento para sostener el modelo de atención comunitaria.

Desde el oficialismo, la presidenta de la Comisión de Salud, Ivana Arrascaeta, defendió la reforma con el argumento de que la normativa actual resulta insuficiente para dar respuesta a determinadas situaciones clínicas. La senadora planteó que el objetivo es intervenir a tiempo y dotar al sistema de herramientas para actuar ante escenarios de riesgo grave.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, también defendió el carácter excepcional de las internaciones involuntarias y sostuvo que la prevención debe ser el eje del abordaje. La iniciativa reunió el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y otros bloques provinciales, mientras que el rechazo se concentró en el bloque Justicialista y en legisladores de otras bancadas.