El titular de ARBA le advirtió a Jose Luis Espert que "si quiere ser gobernador, debería empezar por defender los recursos tributarios"

" Estamos en una masacre del poder adquisitivo y los salarios ", dijo el titular de ARBA en diálogo con Radio Splendid, quien además acusó al oficialismo de querer confundir a la gente. Sumado a eso, defendió su gestión, afirmando que "no hubo aumentos del 500%" en ningún impuesto de la provincia" y que " ningún impuesto se emitió por encima de la Ley ". Para concluir con ese tema, remarcó que lo que habría que discutir en realidad son los salarios.

Girard acusó a Espert de desconocer la realidad de la provincia . "En el territorio bonaerense se concentran las mayores desigualdades y la pobreza más profunda. Tiene un déficit de calidad de vida, en términos sociales, que hay que suplir con recursos tributarios porque hay un Estado presente y no ausente", remarcó el director de ARBA, quien citó también a Kicillof, que había dicho el lunes: "Buenos Aires tiene el gasto por habitante más bajo del país y déficit fiscal porque entrega el 40% de coparticipación y recibe el 20". Por último, Girard le dejo una advertencia al integrante de La Libertad Avanza (LLA): " si Espert quiere ser gobernador, debería empezar a defender los recursos tributarios . Ojo con la rebelión fiscal, que después él no está".

ley omnibus diputados congreso jose luis espert 31-01 "El aumento de patentes, del inmobiliario residencial y del inmobiliario rural no hay que pagarlo. Y eso no es rebelión fiscal al pedo", había dicho este sábado José Luis Espert.

Las declaraciones de Espert

El diputado nacional José Luis Espert había llamado este sábado a los habitantes de la Provincia de Buenos Aires a no pagar los impuestos. "El aumento de patentes, del inmobiliario residencial y del inmobiliario rural no hay que pagarlo. Y eso no es rebelión fiscal al pedo", afirmó el libertario, quien además alegó que él tampoco pagará ninguno de estos tributos. "Yo soy el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, pero antes de eso soy diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires y mi obligación es defender al pueblo", se justificó Espert.