El tuit de Santiago Caputo tras el triunfo de La Libertad Avanza







"3:19" fue el escueto mensaje del "Mago del Kremlin". Pero no es una referencia menor.

Santiago Caputo salió fortalecido tras el triunfo de LLA.

El asesor Santiago Caputo utilizó su cuenta en la red social X para celebrar con un breve tuit el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas, resultado que le dará al presidente Javier Milei mayor fortalece en el Congreso a partir del 10 de diciembre.

"3:19" fue el escueto mensaje del "Mago del Kremlin". Pero no es una referencia menor. Se trata del pasaje del libro de Macabeos 3:19, que Milei cita desde la campaña como un mantra: "La victoria no depende del número de los soldados, sino de la fuerza que viene del cielo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/slcaputo/status/1982604975743357150&partner=&hide_thread=false 3:19 — Santi C. (@slcaputo) October 27, 2025 Caputo fue uno de los que acompañó a Milei en el escenario montado en el búnker de LLA en el Hotel Libertador. El Presidente lo saludó a lo último de los agradecimientos junto a su hermana Karina, y aseguró que ambos fueron los responsables del "milagro" del triunfo.

Temas Elecciones 2025