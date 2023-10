Elecciones 2023: Gustavo Menéndez fue electo intendente de Merlo

De cara al balotaje, aseguró que "vamos a estar en la calle junto a nuestros vecinos, concientizando acerca de lo importante que es que la República Argentina apoye el proyecto que le da la protección de la industria nacional, del trabajo argentino, de las pymes, por el camino de más educación pública, más obra pública, más salud pública, recordando a nuestros abuelos y teniéndolos muy en cuenta”.

Primeras palabras de Axel Kicillof tras la elección: "Emociona el respaldo"

Con el 44,88% de los votos -mejorando el 36,41% de las PASO- Axel Kicillof fue ratificado en la gobernación de la provincia de Buenos Aires en las elecciones 2023 y cumplirá su segundo mandato. En el búnker de Unión por la Patria, en el Complejo C del barrio porteño de Chacarita, el gobernador fue el primer orador y dijo: "Necesitamos que lo que dicen las urnas valga más que lo que reclama y exige el FMI".

Con el 84,14% de las mesas escrutadas, sus rivales estuvieron a distancia: Néstor Grindetti llegó al 26,59% mientras que Carolina Píparo el 24,62%.

"Estamos muy emocionados. Allá por el 2019 asumimos en una provincia a la que denominamos tierra arrasada", inició su alocución el mandatario y señaló: "Emociona el respaldo, el acompañamiento, la fuerza, la alegría y la convicción que le puso la provincia de Buenos Aires" a la elección y subrayó que "la gestión está transformando la provincia de Buenos Aires".

Además agradeció a "los verdaderos protagonistas de la campaña de Unión por la Patria, que son los y las militantes de la provincia. Esto habla de que no nos venció ni la resignación ni la antipolítica". Luego de agradecer a sus familiares, miembros del gabinete e intendentes, le habló a los jefes comunales de todos los partidos: "Este gobierno trabajó sin discriminar, porque detrás del partido político que pueda tener un intendente, está lo más importante que son los vecinos".

También le dedicó una palabra a Cristina Kirchner: "Le quiero agradecer por su acompañamiento permanente. En este tiempo atravesó un atentado contra su vida y la proscripción, y sin embargo sigue liderando y nunca nos llamó a caer ni en el rencor ni en la revancha. Vale el ejemplo para los que usan el odio y la violencia". A su vez, se posicionó en contraposición a los dichos de La Libertad Avanza: "Quiero dejar en claro que esta democracia se basa en la profunda memoria de una noche genocida y que este voto significa dictadura Nunca Más".

"En la provincia de Buenos Aires la enorme mayoría sabe que hay problemas pero que se resuelven con más Estado, más solidaridad y pensando en las otras", ratificó Kicillof y afirmó: "La dignidad no es un negocio, los derechos no dependen de una ganancia y la libertad solo se alcanza cuando hay igualdad de oportunidades. Nuestra vida no es un mercado y la patria no se vende".