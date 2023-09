Elecciones 2023, en vivo: campaña para octubre, candidatos, fechas y noticias minuto a minuto

Live Blog Post

Patricia Bullrich insinuó un acuerdo Massa-Milei: "Me parece más una ingenuidad de Milei que un pacto"

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, apuntó contra sus dos principales competidores en las elecciones 2023, acusando la posibilidad de un acuerdo entre el peronismo y Javier Milei.

“Conozco mucho la historia del kirchnerismo y del peronismo para entender que el peronismo ha actuado siempre de la misma manera. Cuando ven que hay algo que le puede competir, lo compra, se lo mete adentro, le ofrece lo que no tiene. Me parece más una ingenuidad de Milei que un pacto hecho a las sombras”, analizó la ex ministra de Seguridad.

Además, consideró que "la centralidad de Milei está construida por parte del gobierno", que busca "intentar sacar de escena a quienes somos los verdaderos opositores al gobierno y hemos construido hace muchos años una estrategia muy clara de por qué el kirchnerismo es una ideología negativa para la Argentina".

