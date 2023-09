Javier Milei aseguró que si es presidente buscará recortar 15 puntos del PBI

Sobre este último punto, Javier Milei aseguró que él sería quien llevaría a cabo "las reformas de primera generación" que implican cuatro aspectos: "una reforma del Estado"; "una modernización del mercado laboral"; "una apertura comercial"; y "una reforma monetaria que, a la postre, termine con el BCRA". "En cuanto a la reforma del Estado, lo primero que vamos a hacer es una reforma de la ley de ministerios y vamos a ir a un modelo de ocho ministerios", ratificó.

En ese marco, anunció que Guillermo Ferraro sería su futuro Ministro de Infraestructura. Doctos en Ciencias Económicas de la UBA y docente de grado y posgrado en esa institución, formó parte del Ministerio de Modernización de la ciudad de Buenos Aires y posteriormente fue Subsecretario de Industria de la Nación, en ambas ocasiones durante las gestiones de Mauricio Macri. Actualmente se desempeña como consultor privado de empresas financieras e industriales.

Asimismo, también repitió su interpretación de que "la base de este modelo decadente al que la casta se abraza con uñas y dientes" es la frase "donde hay una necesidad nace un derecho. Ahora el problema radica en que las necesidades son infinitas y los derechos hay que pagarlos". Otra posición subrayada fue su definición sobre el capitalismo como "el único modelo exitoso a lo largo de la historia de la humanidad, donde con la propiedad privada y mercados libres, se conduce al máximo bienestar".

"La tarea que tenemos que enfrentar es enorme. No es una tarea para tibios, cobardes y mucho menos para incapaces", analizó el diputado y aseguró que los libertarios "somos los únicos que sabemos qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo".

A su vez, apuntó contra el titular de la Corte Suprema de Justicia, sosteniendo que la emisión monetaria es un robo: "El Estado lo puede hacer porque hay algo que existe que es el curso forzoso, que se ampara en el monopolio de la violencia que tiene el Estado. Por lo tanto es un robo, es un trato desigual ante la ley y es violencia. Entonces, por ejemplo, el señor Rosatti tendría que explicar por qué para él robar está bien. Porque para mí y para todos los argentinos de bien robar está mal".

Javier Milei habló de dolarización y criticó a Melconian

Durante su conferencia, Javier Milei repitió uno de sus bastiones de campaña: la dolarización. "La dolarización tiene que ver con la moneda con que se liquida el Banco Central. Hoy liquidarlo implica rescatar una deuda de U$S 40.000 millones: U$S 30.000 millones en Leliqs y U$S 10.000 millones en la base monetaria", precisó, aunque sujetó esa posibilidad a "una ingeniería financiera para poner en valor U$S 120.000 millones en títulos públicos para recuperar los U$S 30.000 millones de los Leliqs".

"La dolarización es factible por más que a algún flojito de papeles diga que le falta el tuco y los fideos. Hay tuco y hay fideo", agregó en referencia a la afirmación de Carlos Melconian, que la semana pasada había publicado un video en sus redes sociales donde apuntó que la dolarización era imposible porque "me invitás a comer fideos con tuco, voy y no tenés ni fideo ni tuco" y le pidió que "no engrupa a la gente. No se puede dolarizar. Eso es lo que vengo diciendo hace mucho tiempo".

Javier Milei destaca a Menem y se rodea de sus funcionarios

Durante su discurso, el referente libertario volvió a destacar a Carlos Saúl Menem como "el mejor presidente de la historia argentina" y calificó sus dos gestiones como "diez años gloriosos". En la conformación del Consejo de Asesores Económicos de La Libertad Avanza, Javier Milei seleccionó -entre otros- a Carlos Rodríguez, experimentado académico de 76 años con un Ph.D. en la Universidad de Chicago que trabajó dentro del Fondo Monetario Internacional y fue asesor financiero de distintos países europeos, incluso la ex Unión Soviética.

En Argentina, fue un funcionario de importancia de Carlos Menem, ocupando el cargo de Jefe del Gabinete de Asesores -rol que el propio Javier Milei aseguró que eliminaría- del Ministro de Economía entre 1996 y 1998, en simultáneo con la titularidad de la Secretaría de Política Económica. Renunció luego de que se rechace su propuesta de privatizar el Banco Nación.

El ministro de Economía durante ese período fue Roque Fernández, también miembro del equipo de Javier Milei. De 76 años y doctorado en la Universidad de Chicago, en su estadía estadounidense logró tener estancias laborales en organismos de primer nivel global, como la OEA, el Banco Mundial y el FMI.

En nuestro país fue miembro fundador de la Ucedé en 1982 y director del Banco Central de la República Argentina durante la presidencia de Domingo Cavallo, al que sucedió en el Ministerio de Economía en 1996 hasta el fin del menemismo, en 1999. Durante su gestión se privatizó el Correo Argentino, los aeropuertos e YPF, aunque debió dar marcha en dos propuestas: la expansión del IVA y la extensión de la edad jubilatoria.

Otro funcionario con experiencia en la década de los '90 es Darío Epstein, cuya formación fue en la Universidad de Michigan y ejerció entre 1992 y 1994 la titularidad de la Comisión Nacional de Valores. Durante la gestión de Carlos Menem fue uno de los principales asesores para el proceso de privatización de empresas estatales. Posteriormente, tuvo una extensa trayectoria en la banca privada: Citibank, Booz Allen Hamilton, Banco Mayo Cooperativo Limitado, Banco de Crédito y Securitización, entre otros.

Finalmente, existe otro dirigente con vínculos con el menemismo que se acercó al referente libertario: el presidente del sindicato de Gastronómicos, Luis Barrionuevo(81 años). Apoyado en la estructura de la hinchada de Chacarita, club del cual fue presidente, ascendió dentro de la CGT y llegó a ser referencia durante la presidencia de Carlos Menem en los '90. En la década posterior, representó a un peronismo disidente al kirchnerismo y se presentó en distintas elecciones en Catamarca, su provincia natal, aunque nunca superó el segundo puesto. Desde cargos legislativos y gremiales influyó en la CGT hasta que fue desplazado por el triunvirato que asumió en 2016. Sin embargo, su cercanía con Mauricio Macri le permitió su último rol político a nivel nacional: por resolución judicial, asumió como interventor del Partido Justicialista durante cuatros meses, en el 2018.