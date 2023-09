Quién es Guillermo Ferraro, el elegido por Javier Milei para ser ministro de infraestructura.

"Está feliz de la vida", manifestó el candidato presidencial consultado sobre la respuesta de Ocampo a la propuesta y detalló que los pasos a seguir son “desarmar las Leliqs, que te puede demandar tres meses, y lo que tiene que ver con la base monetaria demanda más tiempo, porque tiene que ver con las transacciones que vos hacés”.

Consultado sobre los tiempos de la dolarización en la Argentina, aseguró que “los argentinos tienen más de USD 200.000 millones guardados” que "cuando entren en circulación, como para pagar impuestos, automáticamente el Estado tendrá divisas disponibles para avanzar con el proceso de dolarización”. "En 16 meses todos los pesos se canjearán por dólares”, estimó.

Entrevistado en la radio El Observador, ejemplificó que "estamos proponiendo es una solución como la de El Salvador, pero que una vez que vos convertís dos tercios de la base se cierra el proceso y se dolariza en ese momento. Que tardes tres, seis, nueve meses o lo que fuera, va a depender de los argentinos”.

A su vez, se refirió a Mauricio Macri: "Me parece que es alguien valioso, como para escuchar. Él conmigo ha sido muy generoso, me ha ayudado en términos de consejos, de recomendaciones". "Yo lo escucharía a Macri, ¿por qué no?, él ya estuvo aquí, ya sabe que es pasar por todo esto. Me parece que uno no debería desaprovechar estas experiencias", concluyó.