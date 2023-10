Elecciones 2023, en vivo: campaña para octubre, candidatos, fechas y noticias minuto a minuto

Live Blog Post

Sergio Massa cerró su campaña junto a trabajadores: "El domingo decidimos si defendemos un proyecto de desarrollo frente al FMI"

De cara a las elecciones que se celebrarán el domingo, el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, encabezó este jueves su cierre de campaña en una fábrica junto a trabajadores. En su discurso, que tuvo foco en los trabajadores, empresarios, las mujeres y los jubilados, aprovechó para renovar su compromiso de pagarla al Fondo Monetario Internacional y destacó: "el domingo decidimos si defendemos un proyecto de desarrollo frente al FMI".

"Elegí hacerlo en una fábrica como símbolo de lo que creo, rodeado de docentes, jubilados y trabajadores, tratando de poder contar la Argentina que empieza el 10 de diciembre y cuáles van a ser las prioridades de cara a mi gobierno", sostuvo Massa en declaraciones al canal TN.

El ministro y candidato señaló que el domingo UP "va a hacer una excelente elección; yo no soy de los que comen la liebre antes de cazarla, mucho menos repartirla, por eso no ando repartiendo cargos", insistió.

Leé la nota completa