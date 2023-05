Elecciones 2023 en VIVO: seguí minuto a minuto la campaña de toda la Argentina

Live Blog Post

Alberto Samid admitió que "sería candidato de Milei" en La Matanza

El empresario de la carne Alberto Samid se declaró a favor del diputado y candidato presidencial por la Libertad Avanza, Javier Milei, y se postuló como un posible nombre en su partido en calidad de intendente en estas Elecciones 2023: "Sería candidato de Milei en La Matanza".

Días atrás, el exdiputado por la Provincia de Buenos Aires entre 1987 y 1991anunció su precandidatura en La Matanza, aunque se separó del Frente de Todos: "Seré precandidato. No sé si dentro del Frente de Todos porque me han rechazado siempre, el kirchnerismo no me deja participar".

Este martes, el empresario aseguró que "no" le "desagrada" Javier Milei y que, ante una supuesta posibilidad, aceptaría ser candidato del líder de la Libertad Avanza en dicho distrito bonaerense. Sin embargo, negó conversaciones al respecto.

