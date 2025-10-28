Para Wall Street Journal "los barrios marginales abandonaron el peronismo y le dieron la victoria a Javier Milei"

El diario estadunidense se sumó al análisis de la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas. Resaltó que la derrota del peronismo en los suburbios más pobres marcó un giro radical hacia presidente libertario.

Analistas y dirigentes citados por el mismo medio coincidieron en que el desgaste, la baja movilización y el temor al regreso de la crisis económica fueron determinantes.

El periódico de Estados Unidos The Wall Street Journal (WSJ) se sumó al análisis de las elecciones legislativas que arrojaron la victoria de La Libertad Avanza (LLA). Al respecto, tituló que "los barrios marginales abandonaron el peronismo y le dieron la victoria a Javier Milei ".

La victoria electoral motivó numerosos análisis de medios internacionales; entre ellos, figura WSJ que se sumó a The Financial Times. El prestigioso medio resaltó que la derrota contundente del peronismo en los suburbios más pobres de Buenos Aires, tradicionalmente considerados el centro electoral del Partido Justicialista , marcó un giro radical hacia presidente libertario.

“Los argentinos pobres , a quienes Eva Perón idolatraba como el corazón y el alma del país, se quedaron en su mayoría en casa , en una dura reprimenda al movimiento peronista que ha dominado la política local durante 80 años. Al mismo tiempo, los votantes de clase media se movilizaron para rescatar a Milei y su revuelta a favor del libre mercado”, apuntó el WSJ en su análisis.

El mismo medio destacó que la victoria de LLA fue sorprendente porque “hace menos de dos meses, el partido de Milei perdió por casi 14 puntos porcentuales en las elecciones celebradas en la provincia de Buenos Aires”.

Sin embargo -diagnosticó- el partido libertario “aprovechó el temor de los votantes a un posible regreso del movimiento peronista, advirtiendo a los argentinos que votar a la izquierda era votar por una mayor inflación, una caída del peso e incluso más turbulencias financieras”.

Las barriadas populares, cuyos habitantes solían movilizarse en masa para respaldar a los candidatos justicialistas, en esta ocasión optaron mayoritariamente por la abstención, evaluó WSJ, apoyado en la opinión de diversos analistas locales como Juan Negri, titular de Ciencia Política en la Universidad Torcuato Di Tella, quien explicó que “quienes no salieron a votar fueron los peronistas desencantados”.

En el mismo sentido, la publicación destacó que “los alcaldes peronistas y los activistas de base hicieron pocos esfuerzos por persuadir a su gente más leal para que saliera a votar”. La explicación es sencilla: “Tenían pocos incentivos para hacerlo, ya que habían asegurado sus puestos en las elecciones locales de septiembre”.

Financial Times destacó la euforia de los mercados tras el triunfo de Javier Milei: "Se evitó la corrida cambiaria"

El diario británico Financial Times destacó que el triunfo del oficialismo en las elecciones de medio término desató una fuerte euforia en los mercados financieros y disipó el riesgo de devaluación. El periódico afirmó que “con el resultado favorable al gobierno de Javier Milei, se evitó la corrida cambiaria”.

En su análisis, el medio especializado en finanzas remarcó que los bonos soberanos y el peso argentino se fortalecieron tras la victoria de La Libertad Avanza (LLA). Según el artículo, “la moneda y los bonos gubernamentales de Argentina subieron ayer debido a que los inversores apostaron a que una clara victoria en las elecciones de mitad de término del partido de Javier Milei había rescatado las reformas pro mercado apoyadas por Estados Unidos y detenido una corrida inmediata hacia el peso”.

El texto precisó que “los rendimientos de la deuda en dólares del país cayeron por debajo del 10%, lo que refleja un aumento en los precios”, mientras que el peso se apreció cerca de un 6% y el índice Merval se disparó un 20%. Para el Financial Times, “el respaldo popular a Milei, frente a los peronistas argentinos, que obtuvieron el 32% de los votos, es un alivio para los tenedores de bonos, que temían que su gobierno se quedase sin dólares para pagarles”.